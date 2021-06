I peperoni sono una delle verdure preferite degli italiani e per questo sono presenti in molte preparazioni estive. Ci sono, però, molti altri modi per consumarli in maniera differente.

Per questo oggi illustriamo una ricetta mediorientale molto semplice da preparare. Vediamo insieme come portare in tavola la muhammara. Infatti questa deliziosa ricetta di origine mediorientale ci permetterà di portare in tavola un antipasto da mille e una notte in pochi minuti.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) un cucchiaio di olio extravergine di oliva;

b) due peperoni preferibilmente rossi;

c) uno spicchio di aglio;

d) paprika, quanto basta;

e) dieci gherigli di noce;

f) un cucchiaio di melassa di melograno;

g) polvere di cumino, quanto basta;

h) sale, quanto basta.

Vediamo insieme come preparare questa deliziosa ricetta di origine mediorientale.

Per prima cosa è necessario preparare i peperoni. Si possono preparare sia al forno che mettere sul barbecue. Nel primo caso per cuocerli ci vorrà circa mezz’ora, nel secondo invece basta aspettare fino a che la buccia non risulta delicatamente abbrustolita.

Una volta che saranno belli morbidi, farli raffreddare. Infine appoggiarli su un tagliere e rimuovere la parte superficiale della pelle con le mani o con l’aiuto di un coltello.

Aprirli e rimuovere i semini e le altre parti di scarto.

Pelare lo spicchio di aglio.

Inserire gli ortaggi nel mixer aggiungendo tutti gli altri ingredienti tranne la melassa di melograno.

Frullare il tutto fino a farlo diventare una crema densa. Se necessario aggiungere dell’olio o dell’acqua per rendere il tutto più vellutato e aggiustare il gusto a proprio piacere.

Infine guarnire con la glassa di melagrano.

