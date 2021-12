Siamo ormai praticamente in pieno inverno. Manca infatti davvero solo una manciata di giorni alla data ufficiale. In questo periodo, tutti noi amiamo riscaldarci anche con il cibo, e per questo portiamo sempre più spesso in tavola piatti caldi e corroboranti, come zuppe, minestre e vellutate. Un grande classico, è, ad esempio, la pasta e fagioli cremosa e vellutata da fare seguendo il segreto che tramandano le nonne napoletane.

Sicuramente sono piatti che aiutano a scaldare il corpo e a rinfrancare anche lo spirito. Grazie alla loro consistenza, infatti, ci regalano un senso di piacere e benessere. Quasi come una coccola.

Oggi andremo a proporre un piatto unico vegetariano davvero molto gustoso e tipicamente invernale.

Questa deliziosa parmigiana di verza e patate facile da preparare è l’ideale per scaldare le fredde sere invernali e piacerà a grandi e piccini

Cosa ci serve:

1 kg di patate;

1 verza media;

100 g di scamorza affumicata (a fette sottili o piccoli cubetti);

besciamella q.b.;

parmigiano reggiano grattugiato q.b.;

sale q.b.;

noce moscata q.b.

Procedimento

Pelare le patate e tagliarle a fette di ½ cm circa; farle sbollentare per una decina di minuti in acqua salata. Scolare e far intiepidire; pulire la verza staccando le foglie più belle ed integre e farle sbollentare sempre in acqua salata; nel frattempo, mettere sul fondo di una teglia uno strato sottile di besciamella; preparare la base creando uno strato di fette di patate e aggiungere una spolverata di noce moscata; cospargere con un altro po’ di besciamella; aggiungere un paio di fette di verza, la scamorza e una spolverata abbondante di formaggio grattugiato; procedere in questa maniera, alternando i vari strati fino all’esaurimento di tutti gli ingredienti. L’ultimo strato dovrà terminare con besciamella e parmigiano; far cuocere in forno caldo (180 °C) per circa 45/50 minuti e, negli ultimi 5 minuti, attivare la funzione grill per far formare una succulenta crosticina dorata.

Ecco qui: questa deliziosa parmigiana di verza e patate facile da preparare è l’ideale per scaldare le fredde sere invernali e piacerà a grandi e piccini. Servire caldo tiepida, ma non troppo bollente.

Chi preferisce i sapori più neutri può utilizzare la scamorza bianca, il primosale oppure sostituirla addirittura con della classica mozzarella. Per un effetto più cremoso, invece, consigliamo un formaggio morbido come lo stracchino, la crescenza o la robiola.

