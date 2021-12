In passato la marmellata si faceva perché era l’unico modo per conservare la frutta per tempi più lunghi. Oggi fortunatamente questo non è necessario, e la marmellata è diventata uno sfizio molto amato. Si possono preparare versioni dolci, salate, speziate di frutta e ortaggi. Si consuma solitamente a colazione e a merenda sul pane, sulle fette biscottate o con lo yogurt. E si usa anche per farcire crostate e crepes, per decorare la cheesecake, per valorizzare i formaggi ed accompagnare i piatti di carne.

Perché farla in casa?

La marmellata fatta in casa è una delle conserve più preparate in assoluto, questo perché, facendola con le proprie mani, si ha la possibilità di ottenere un prodotto davvero genuino. Si possono impiegare materie prime di ottima qualità e provare abbinamenti insoliti, senza utilizzare coloranti, e conservanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Innanzitutto bisogna comprare frutta di stagione matura al punto giusto, poiché se è ancora acerba risulta poco saporita, se invece è troppo matura può creare problemi di addensamento, in quanto povera di pectina. Successivamente, dopo averla tagliata, bisogna farla cuocere aggiungendo un’adeguata quantità di zucchero, che può variare da meno della metà fino a pari peso, in base alla dolcezza del frutto e al gusto personale.

Volendo, si può preparare anche la versione senza zucchero. Indipendentemente dal tipo di frutta usata, anche se più zuccherina, nella marmellata light lo zucchero deve essere sempre sostituito dall’aggiunta di una mela tagliata a pezzetti per ogni mezzo chilo di frutta utilizzata. Questo perché la mela è un frutto naturalmente ricco di pectina, che è un addensante naturale.

Questa deliziosa marmellata con pochissime calorie è perfetta da gustare in ogni momento e farà impazzire grandi e piccini

Questo è il periodo perfetto per preparare un’ottima marmellata di arance senza zucchero al profumo di vaniglia. È consigliabile scegliere agrumi perfettamente maturi, di qualità e non trattati chimicamente.

Gli ingredienti sono 6 arance Navel, 2 mele e un baccello di vaniglia.

Prendere le arance e pelarle a vivo, togliendo tutta la parte bianca prima di tagliarle a pezzetti.

Successivamente lavare per bene le mele, eliminare il torsolo senza sbucciarle e poi tagliare a pezzetti anch’esse.

Mettere la frutta in una casseruola e aggiungere i semi di vaniglia, prelevandoli dalla bacca con l’aiuto della lama di un coltello. Dopo aver raggiunto il bollore, continuare la cottura per altri 40-45 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Rimuovere l’eventuale schiuma formatasi in superficie con una schiumarola.

Invasare subito la marmellata bollente in vasetti sterili, chiudere bene il coperchio e lasciarli capovolti per una decina di minuti per poi raddrizzarli.

Conservare la marmellata in un luogo fresco e asciutto, possibilmente al buio. Dunque, questa deliziosa marmellata con pochissime calorie è perfetta da gustare in ogni momento e farà impazzire grandi e piccini.

Approfondimento

Ricetta facile e veloce per pane di tumminia fragrante e morbido con semi di zucca e girasole