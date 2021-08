In queste calde serate di mezza estate la calura si fa sentire e molti di noi non hanno voglia di mettersi ai fornelli. Il desiderio di assaggiare qualcosa di dolce però rimane. Invece di comprare cibo spazzatura o alimenti confezionati è meglio prepararsi degli sfizi casalinghi, che sicuramente sono più sani e meno calorici.

Per questo oggi proponiamo una soluzione che possa coniugare queste due esigenze: ecco la ricetta di un dessert veloce da fare e fresco al palato. Infatti questa delizia estiva a base di fichi è un dessert d’impatto, semplice e senza cottura. Scopriamo insieme come possiamo fare per portare in tavola questo dolce raffinato a base di frutta di stagione.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

150 grammi di marmellata di fichi;

2 uova di medie dimensioni;

250 grammi di mascarpone;

4 fichi freschi;

4 fichi secchi;

50 grammi di qualsiasi genere di zucchero.

Prima di iniziare è necessario tenere a mente due piccoli accorgimenti per avere il miglior risultato possibile. Il mascarpone va riposto in frigo e tirato fuori solo mezz’ora prima della preparazione. Le uova invece è preferibile che siano a temperatura ambiente e quindi bisogna ricordarsi di metterle fuori un po’ prima. Prendere i fichi freschi e sbucciarli.

Tagliarli poi a fettine sottili. Quelli secchi invece vanno tagliati a cubetti. Prendere le uova e cominciare a separare i tuorli dagli albumi. Prendere i primi e sbatterli energicamente assieme alla quantità indicata di zucchero. Una volta completato questo passaggio, inserire il mascarpone e a seguire anche i cubetti di frutta secca. Incorporare poi anche gli albumi montati a neve, amalgamando il tutto con una spatola da cucina.

Prendere le fettine del frutto e disporle all’interno di alcuni bicchieri di vetro. Riempire poi con il composto che abbiamo ottenuto e coprire con uno strato di pellicola. Questo dolce è meglio non servirlo subito: ha infatti bisogno di un breve periodo al fresco per potersi rassodare e dare il meglio di sé.

Il tempo di riposo nel frigo deve essere almeno di 6 ore. Nel momento in cui si desidera servirlo in tavola, cospargere la superficie con la marmellata di fichi e livellarla con l’aiuto di un cucchiaio.

