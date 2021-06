Questa curiosissima ricetta pugliese stupirà i nostri amici grazie al suo segreto davvero originale

Originaria della zona del Gargano in provincia di Foggia, c’è una pietanza tipica che risulta irresistibile per i residenti dell’area ma conquista anche turisti e viandanti. Si chiama paposcia per via della forma allungata che rimanda ad una pantofola, per cui “paposcia” verrebbe reso proprio in “pantofola”.

Si tratta di una focaccia lunga quanto il diametro di una pizza e schiacciata. Un prodotto incluso nella lista dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La caratteristica principale di questo alimento è la morbidezza particolare dell’impasto. Il segreto, unico e originale, consiste nell’impiego di lievito naturale, cosiddetta “crescenza”. È importante, quindi, utilizzare questo tipo di lievito specifico per provare ad assaporare questa prelibatezza in qualsiasi altra Regione d’Italia, e avvicinarci ai gusti della Puglia, per proporla ai nostri amici per una serata in compagnia.

Il procedimento per una paposcia, per così dire, base, è semplice è alla portata di tutti: basta preparare l’impasto 24 o 48 ore prima.

Ingredienti

Ingredienti per 4 persone:

a) 850 grammi di farina 00;

b) 540 ml di acqua tiepida;

c) olio extravergine d’oliva;

d) 250 grammi di lievito naturale (crescenza);

e) sale, quanto basta.

Preparazione

Sciogliamo i pezzetti di lievito in una ciotola usando metà dell’acqua che abbiamo a disposizione, uniamo metà della farina e iniziamo ad amalgamare.

Iniziamo a lavorare con le mani e aggiungiamo mano mano il resto della farina, dell’acqua e un filo d’olio.

Dopo qualche minuto, spostiamo l’impasto sul tagliere e lo lasciamo riposare qualche minuto.

Il passaggio successivo consiste nel praticare una serie di pieghe a tre. Copriamo con un panno e dopo trenta minuti ripetiamo il giro di pieghe, ancora copriamo e lasciamo a riposo trenta minuti.

Dividiamo il panetto in sei pezzi di circa 300 grammi l’uno. Facciamo delle piccole pagnotte e le poniamo in frigo per 24-48 ore.

Importante sapere che questi panetti dobbiamo tirarli fuori 8 ore prima della cottura.

Accendiamo il forno alla temperatura massima e stendiamo un panetto per volta a voler formare appunto una paposcia dalla forma ovale e allungata.

Inforniamo e condiamo

Inforniamo per 10 minuti ad una temperatura massima, sforniamo, dividiamo in due e condiamo a piacere. Attenzione, perché possono bastare anche 5 minuti di cottura quindi monitoriamo il colore.

Il gusto base è con formaggio fresco (preferibilmente locale) e un filo d’olio. Ma si può anche variare e condire secondo i propri gusti.

Questa curiosissima ricetta pugliese stupirà i nostri amici grazie al suo segreto davvero originale e certamente richiederà un po’ di impegno. Ma basta solo preparare l’impasto uno o due giorni prima, il resto viene in 10 minuti.

