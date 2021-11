Abbiamo già visto come preparare un delizioso petto di pollo con le verdure al forno e unire primo e secondo piatto in un’unica portata. Oggi, invece, la Redazione di ProiezionidiBorsa illustrerà come proporre il pollo in una sfiziosa torta salata che piacerà a grandi e piccini.

I punti di forza della pietanza sono la celerità e la facilità di preparazione. Inoltre impiega pochi e (di norma) graditi ingredienti, come la carne bianca del pollo, magra e nutriente. Passiamo all’opera, dunque, anticipando che questa crostata di pollo è ideale come cena a buffet o uno sfizioso secondo piatto a pranzo.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti (per una teglia rotonda da 24-26 cm di diametro):

350 gr di petto di pollo (intero o, meglio, già affettato);

250 gr di funghi champignon freschi;

100 gr di formaggio grattugiato;

100 gr di olive verdi denocciolate;

6 uova;

3 cucchiai di panna da cucina;

2 dischi di pasta sfoglia, già pronta (li ritroviamo anche nella preparazione della torta salata di patate e tonno senza uova);

1 spicchio d’aglio;

pepe macinato, sale e olio extravergine q.b.

Diamo inizio alla preparazione

Iniziamo a preriscaldare il forno dove faremo cuocere (5-10 minuti) il disco di pasta sfoglia posto alla base.

Nel frattempo passiamo le olive sotto l’acqua corrente e lasciamole asciugare, prima di tritarle grossolanamente.

Adesso è il turno dei funghi: mondiamo l’estremità del gambo, li laviamo e tagliamo finemente. Poi prendiamo una padella, versiamo un giro d’olio e facciamo imbiondire l’aglio prima di aggiungere i funghi e cuocerli qualche minuto. Aggiustiamo anche di sale.

Ora prendiamo il nostro petto di pollo e lo riduciamo a straccetti o a bocconcini, prima di grigliarlo sul fuoco.

In una terrina versiamo le uova e i 3 cucchiai di panna. Aggiungiamo e incorporiamo anche il formaggio grattugiato, aggiustando anche di sale e pepe.

A questo punto possiamo comporre la nostra teglia (il primo disco di pasta sfoglia lo abbiamo già scaldato in precedenza). Versiamo dapprima i funghi trifolati e poi i bocconcini di pollo. In ultimo uniamo anche il composto della terrina e livelliamo velocemente con il fondo di un cucchiaio. Infine copriamo tutto con il secondo disco di pasta sfoglia e sigilliamo i bordi.

Inforniamo a 180 gradi per 45 minuti, fino a doratura della superficie. A cottura ultimata, lasciamo riposare la crostata di pollo per qualche minuto prima di servire e gustare.

