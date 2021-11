Spesso e volentieri non sappiamo come preparare un piatto completo senza spendere troppe energie e tempo. Oggi lo spieghiamo noi. Ecco come portare in tavola questa cremosissima variante della pappa al pomodoro ci aiuterà a riscaldare con gusto le fredde serate novembrine. Vediamo come preparare la pappa al pomodoro nella sua variante di mare.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

10 pomodorini freschi;

2 spicchi d’aglio

200 grammi di polpa di pomodoro;

300 grammi di pane preferibilmente raffermo;

600 grammi di pesce misto secondo gradimento;

foglie di basilico fresco quanto basta secondo gradimento;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

peperoncino quanto basta secondo gradimento;

sale quanto basta.

Prima di tutto è necessario procedere con la pulizia del pesce. Per facilitare questo passaggio consigliamo di farsi aiutare in pescherie per rimuovere lische e impurità. Essendo una rivisitazione si può aggiungere quello che si preferisce, quindi frutti di mare, pesce vero e proprio e crostacei. Se si prediligono questi ultimi è bene ricordarsi di rimuovere il budello, il carapace e le cartilagini. Una volta finito di pulire il pesce, prendere il pane e tagliarlo a pezzi. In questo caso, essendo una ricetta sapida consigliamo di utilizzare il pane senza sale tipico della Toscana.

Prendere poi un tegame di coccio e versare un filo di olio extravergine d’oliva. Infatti è meglio non badare troppo al prezzo e scegliere questo olio che aiuta la salute. Pulire uno degli spicchi di aglio e mettere il peperoncino secondo il proprio gusto. Aggiungere quindi la polpa di pomodoro, preferibilmente delle conserve messe in dispensa nei mesi estivi. Infatti in passato è bastato seguire i segreti della nonna per una salsa di pomodoro a regola d’arte da gustare in inverno. Svuotare il contenuto e far cuocere coperto a fiamma bassa.

Prendere un’altra padella per il pesce e inserire l’altro aglio con dell’olio e soffriggere per circa 5 minuti. Quando il pomodoro si sarà asciugato aggiungere il sale e poi i pomodorini mondati e tagliati in due o in quattro pezzi. Lasciare ammorbidire e aggiungere infine l’acqua bollente. Mescolare e aggiungere il pane a fuoco spento. Lasciare riposare il tutto per dieci minuti. inserire anche il pesce e il basilico sminuzzato a mano. Accendere di nuovo la fiamma al minimo e far andare per 5 minuti. Servire poi con un abbondante giro di pepe e olio.

