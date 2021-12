Non tutti amano programmare con troppo anticipo il menù della giornata e qualcuno preferisce avventurarsi, persino, in ricette nuove. La ricetta che segue mantiene fede alla tradizione, ma con un tocco di modernità nel sapore. A impreziosirla è una materia prima preziosissima nel gusto: gli scampi.

Ecco che questa cremosissima lasagna veloce di pesce è il primo perfetto per il pranzo di Natale e nasconde un ingrediente davvero speciale. Le lasagne sono da sempre un piatto prelibato della tradizione culinaria, ma con la crema di scampi ancora di più.

Ingredienti per questo primo alla crema di scampi

500 grammi di sfoglia per lasagne;

500 grammi di scampi freschi o congelati;

200 grammi di besciamella;

100 millilitri di vino bianco;

uno spicchio di aglio;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

un pizzico di noce moscata (facoltativa).

In una padella ampia far soffriggere uno spicchio d’aglio con dell’olio. Quindi, toglierlo dalla padella una volta dorato e aggiungere gli scampi. Farli cuocere pochi minuti a fuoco vivo e, poi, sfumare con il vino bianco. Far evaporare via tutto l’alcool. Quando gli scampi saranno pronti metterli da parte, eliminare le teste e frullarle tutte con il liquido rilasciato in cottura.

È consigliabile lasciare qualche scampo per la successiva decorazione. Filtrare il tutto per ottenere una salsa rosa squisita, con cui insaporire il condimento.

Le fasi successive e la cottura in forno

Eliminare il carapace dalla coda degli scampi e tritare la polpa in modo grossolano. Nella stessa padella usata prima, collocare un filo d’olio e soffriggere leggermente il trito di scampi. Unire la crema rosa prima ottenuta e la besciamella e salare e pepare a piacere. Se il tutto è troppo denso, è possibile aggiungere un po’ d’acqua calda. Quindi, cuocere per pochi minuti e lasciare intiepidire.

In una teglia rettangolare da forno, mettere qualche giro d’olio, un po’ di salsa agli scampi, la sfoglia per lasagna e ancora salsa. Continuare così fino a realizzare 3 o 4 strati. Infornare a 180 gradi per una mezzoretta. Servire dopo averla lasciata intiepidire per 5 minuti.

