La cheesecake è un dolce goloso e semplice da preparare. Può essere personalizzata come più amiamo ma resta sempre uno dei dessert più amati e consumati in estate.

In un precedente articolo abbiamo spiegato come con questo frutto di stagione realizziamo la cheesecake adatta per stupire la famiglia.

Oggi vogliamo proporre una versione perfetta da consumare in questi giorni. Infatti, questa cremosa cheesecake di fine estate conquista subito grandi e piccini con il suo sapore travolgente.

Come ogni cheesecake anche questa prevede 3 preparazioni separate. La base, la crema e la copertura. Prepararla è molto semplice e veloce, quel che richiede un po’ di tempo sono le singole fasi di riposo.

Scopriamo adesso gli ingredienti che ci servono e come preparare questo delizioso dessert passo dopo passo.

Ingredienti

150 gr di biscotti tipo digestive;

70 gr. di burro;

250 gr. di formaggio spalmabile;

250 ml. di panna fresca;

5 gr. di colla di pesce;

40 gr. di zucchero.

Ingredienti per la copertura

1 mango;

succo e scorza di un limone;

8 gr. di gelatina;

50 gr. di zucchero a velo.

Iniziamo preparando la base, quindi mettiamo in un mixer i biscotti e frulliamoli finemente. Facciamo sciogliere il burro ed uniamolo ai biscotti. Foderiamo uno stampo e trasferiamo il composto sulla base. Compattiamolo con il dorso di un cucchiaio e facciamo riposare la base nel frigorifero per un’ora.

Intanto, facciamo sciogliere la colla di pesce in 100 millilitri d’acqua fredda. Lasciamola in ammollo per 10 minuti e dopodiché strizziamola. Mettiamo 50 millilitri di panna in un pentolino e portiamola a bollore. Aggiungiamo il foglio di colla di pesce e facciamola sciogliere mescolando per bene. Mettiamo in una ciotola il formaggio spalmabile, lo zucchero e lavoriamolo con le fruste. Montiamo la panna fresca e amalgamiamola lentamente dal basso verso l’alto. A questo punto, aggiungiamo la panna in cui è sciolta la colla di pesce e la nostra crema sarà pronta. Versiamola sulla base, livelliamola per bene e lasciamola riposare nel frigo per circa 2 ore.

Concludiamo preparando la glassa. Mettiamo in ammollo la gelatina in mezzo bicchiere d’acqua fredda per almeno 10 minuti. Quando sarà morbida facciamola scaldare in un pentolino fino a farla sciogliere. Puliamo il mango e ricaviamone la polpa. Frulliamo la polpa di mango, aggiungiamo succo e scorza di limone, la gelatina sciolta e lo zucchero. Mescoliamo per far sciogliere lo zucchero e versiamo il composto sulla cheesecake. Facciamo riposare per un’ora in frigorifero e serviamo questo delizioso dessert.