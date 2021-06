Preparare una crema balsamo fatta in casa ci farà risparmiare tempo e denaro. Ecco come possiamo creare una crema notte rivitalizzante che può servire anche come balsamo capelli.

Innanzitutto prendiamo questi ingredienti:

15 ml di olio di enotera;

30 ml di acqua di rosa;

0,15 g di bicarbonato di sodio;

3 g di cutina;

4 gocce di olio essenziale di rosa selvatica.

Preparazione della crema rivitalizzante alla rosa

Versiamo in una ciotola la cutina e l’olio di enotera e mischiamo bene. In una seconda ciotola uniamo l’acqua di rose con il bicarbonato di sodio.

Riscaldiamo entrambe le ciotole a bagnomaria mischiando bene, dopodiché togliamo dal fuoco. Mischiamo finalmente la parte acquosa e quella untuosa dei due composti ottenuti sbattendo bene con una frusta.

Lasciamo raffreddare 5 minuti e aggiungiamo l’olio essenziale di rosa selvatica. Mischiamo e travasiamo la crema in un barattolino. Questa crema di bellezza alle rose si prepara in casa in poco tempo ed è un vero portento.

Consigli utili per l’utilizzo

Questa crema è perfetta per le pelli normali e secche, soprattutto per quelle mature a partire dai 50 anni. Applichiamola come maschera creando un buono spessore e lasciamo in posa per 15 minuti, facendola assorbire bene.

In inverno, quando la pelle è sottoposta a una secchezza maggiore a causa del freddo si può sostituire l’olio di enotera con quello di avocado. Questo ha infatti delle proprietà più nutrienti.

Questa crema di bellezza alle rose che si prepara in casa in poco tempo si può benissimo usare come balsamo per i capelli e per rinforzare le punte. È infatti molto nutriente e serve a combattere l’eccessiva secchezza del capello e del cuoio capelluto. La consistenza ricca di bicarbonato di sodio inoltre è utile per eliminare le cellule morte.

Approfondimento

Le rose sono un fiore profumatissimo da usare anche come cosmetico soprattutto per il viso ed ecco come preparare 1 buonissima crema idratante tonificante