L’insonnia è un fenomeno davvero comune. Sicuramente questo problema è aumentato durante il lockdown a causa della forte pressione cui tutti sono stati sottoposti. Ma in tempi più sereni, è comunque un problema che affligge tantissime persone. E il problema non riguarda solo il non essere sufficientemente riposati. Infatti, le conseguenze di dormire poco e male sono molteplici sull’organismo. Ma questo fardello non è così semplice da eliminare. Anche se alcuni ricercatori hanno scoperto che questa cosa da sola potrebbe determinare un’insonnia a vita, perciò attenzione, soprattutto ai più piccoli.

La ricerca scientifica spiega cosa potrebbe causare un’insonnia anche perenne

Lo studio è stato condotto nel 2016 dall’Associazione No-profit Sleep Society. L’ente, infatti, ha esaminato il sonno di 1.007 volontari che soffrivano di insonnia. I volontari, tra i 22 e i 60 anni, sono stati divisi in gruppi a seconda della gravità della loro insonnia. A ognuno di loro si è chiesto di raccontare degli eventi cruciali della propria vita. Soprattutto, i ricercatori hanno voluto esaminare le esperienze negative, per poterle analizzare e confrontare con i restanti gruppi. I risultati hanno effettivamente mostrato che questa cosa da sola potrebbe determinare un’insonnia a vita, perciò attenzione alle esperienze vissute. Un trauma durante l’infanzia è ciò che potrebbe portare chiunque a non riuscire a dormire bene mai più.

Ecco cosa sostengono i ricercatori a seguito dei risultati ottenuti

Dunque, secondo gli scienziati, un’esperienza traumatica durante l’infanzia è sufficiente a causare un’insonnia perenne. Sembra incredibile pensare che un solo evento possa cambiare totalmente la vita di una persona. Eppure la realtà, secondo lo studio, è proprio questa. Un trauma subito durante i primi anni di vita può portare una persona adulta a non riuscire a dormire mai più come dovrebbe o come potrebbe. Ovviamente, senza contare i restanti disagi che accompagnano questo problema. Ma se qualcuno si fosse mai chiesto il perché della propria insonnia durante il corso della vita, beh, la risposta potrebbe essere proprio questa. Basterà scavare nel passato per ricercarne la causa.

