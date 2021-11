Novembre è il mese della prevenzione maschile e per questo è giusto parlare ed informarsi sulle tipologie di cancro che più colpiscono questo sesso. Uno delle tipologie che colpisce di più è quello alla prostata. Questa malattia risulta particolarmente diffusa, soprattutto negli individui di una certa età. È infatti probabile che a 50 anni un uomo su quattro soffra di questa patologia, ad 80 invece la si può osservare in circa un soggetto su due. Per questo motivo oggi parliamo di prevenzione, spiegando anche a quali fattori prestare più attenzione. Questa condizione presente in molti uomini potrebbe portare a contrarre un tumore alla prostata. Vediamo insieme di quale si tratta e come possiamo cercare di tenerla alla larga.

Stiamo parlando dell’obesità. infatti secondo Humanitas è uno dei fattori che sono stati osservati in parecchi di questi casi clinici. Passiamo però agli altri. Come abbiamo detto l’avanzare dell’età è uno di questi: generalmente si è più a rischio quando si è superata la soglia dei 65 anni. Oltre alla presenza di altri casi in famiglia, è anche stato osservato la correlazione con un importante eccesso di peso. Questo generalmente è abbinato ad un tenore alimentare sregolato e ricco di grassi saturi. Gli alimenti a essere messi sotto analisi sono principalmente le carni rosse, i formaggi e gli insaccati. In particolare poi questo alimento molto comune può nascondere dei seri pericoli ed è potenzialmente cancerogeno.

Altri consigli per prevenire questo tipo di male

Oltre quindi a dedicarsi ad una moderata attività fisica e a seguire una dieta bilanciata, consigliamo di fare degli screening costanti circa una volta all’anno. In questo modo infatti riusciremo a tenere sotto controllo il nostro stato di salute. L’ideale sarebbe incominciare al compimento dei 40 anni, soprattutto se si ha una familiarità con questo genere di patologia. È veramente importante monitorare la situazione dato che ai primi stadi il tumore non dà delle avvisaglie. Dunque se si riesce a vedere la malattia nelle prime fasi la si può prendere per tempo. Infatti il suo sviluppo è generalmente lento e facendo così si può evitare che poi si riveli mortale. Quando è invece avanzato i sintomi sono chiari. Essi comprendono sangue nelle urine, nel liquido seminale e infine il gonfiore nelle zone interessate e negli arti inferiori.

Approfondimento

