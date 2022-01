Oltre alla classica lista di buoni propositi, nell’anno nuovo c’è sempre spazio anche per le care vecchie abitudini.

Tra queste, rientrano sicuramente le serate sul divano a guardare film o serie tv appassionanti.

Considerando, poi, che abbiamo a disposizione una vasta gamma di piattaforme on demand e i loro rispettivi cataloghi, sembra impossibile annoiarsi.

Insomma, tra Prime Video, Disney Plus, Sky Go o Now Tv c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Netflix, largo alle novità

Un ruolo chiave in questo mercato, comunque, è sicuramente riservato a Netflix, ricchissima miniera di contenuti tra i più disparati.

Abbiamo già parlato dei titoli che hanno scalato le classifiche nel 2021 e che tutti dovremmo recuperare, ma ovviamente, largo anche alle nuove proposte.

Ad esempio, questa commedia romantica tutta italiana è la novità del momento su Netflix assolutamente da non perdere se siamo appassionati del genere.

4 metà: gli ingredienti del successo

Si intitola “4 metà”, è firmata da Alessio Maria Federici e la troviamo disponibile sulla nota piattaforma dal 5 gennaio.

Diversi aspetti concorrono ad alimentare grandi aspettative sul prodotto, a partire dal cast, un mix inaspettato di volti conosciuti.

Tra gli altri, Matilde Gioli, che a breve rivedremo al fianco di Luca Argentero in Doc e anche Matteo Martari, appena apprezzato nella fiction Cuori.

Altro fattore di rilievo è il genere stesso, ovvero appunto la commedia romantica: si parla d’amore, ma in maniera innovativa.

La trama

Le 4 metà del titolo sono quattro amici single della coppia che fa da voce narrante alla storia e che crede fermamente nella teoria dell’anima gemella.

Per testare questa convinzione, organizzano una sorta di esperimento sociale in cui le cavie, inconsapevoli, sono proprio i quattro amici.

Questi si ritrovano a cenare insieme e, tra una chiacchiera e un sorso di vino, ciascuno esprime la propria curiosa personalità.

C’è l’avvocato allergico alle storie serie, l’intellettuale goffo ma affascinante e l’anestesista sognatrice che si contrappone alla pragmatica ricercatrice di matematica.

Quattro caratteri e modi di vedere la vita completamente diversi, dunque, via ai colpi di scena.

Prevarrà la filosofia secondo cui gli opposti si attraggono o quella del “chi si somiglia si piglia?”

Non ci resta che scoprirlo, lasciandoci catturare dal vortice di intrecci e domande brillanti e mai scontate che indagano il sentimento più bello, ma complicato.