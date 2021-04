Anche se sono ricominciate le riaperture, fa sempre piacere stare a casa guardarsi un bel film o una serie tv. Soprattutto la sera dopo le 22 quando dobbiamo rientrare per il coprifuoco, è bene trovare qualcosa di bello da fare. E quindi ci buttiamo tutti su Netflix, o su Amazon Prime Video, oppure su Disney+.

Ma c’è così tanta scelta che è davvero difficile capire cosa guardare. E dunque oggi diamo un consiglio che può essere molto utile per tante persone. Questa clamorosa serie TV ha sconvolto il mondo e la possiamo vedere in streaming senza pagare un centesimo.

L’opera che viene da lontano

Consigliamo a tutti di guardare One-Punch Man. È un anime, ovvero un cartone animato giapponese. Racconta la storia di Saitama, un ragazzo che voleva diventare un eroe, e che per farlo ha iniziato ad allenarsi. Il fatto è che si è allenato troppo, e quindi è diventato esageratamente forte. Ora, riesce a sconfiggere ogni nemico che incontra con un solo pugno.

Di che cosa parla

Le premesse sono quindi originalissime: non abbiamo un protagonista che lotta per essere sempre migliore, ma anzi è già perfetto così. Nessuno può batterlo, quindi a primo acchito questa sembra un’opera noiosa. Ma il modo in cui la situazione è gestita è davvero incredibile. Infatti, tutto è trattato con ironia e leggerezza, ed anche pericoli che potrebbero portare alla fine del mondo vengono trattati in maniera comica e simpatica. Insomma, ogni episodio regala momenti di divertimento perfetti per staccare dallo stress della vita.

Dove vederlo

A questo punto molti si chiederanno: dove dobbiamo iscriverci per vederlo? E soprattutto, quanto costa? Siamo fortunati, perché One-Punch Man si può vedere in maniera totalmente gratuita. Esso, infatti, è presente su VVVVID, una piattaforma specializzata soprattutto nell’animazione giapponese. VVVVID è totalmente gratuita, e si regge sulle interruzioni pubblicitarie durante la visione.

