Molti di noi con i primi caldi cominciano a sentire una irrefrenabile voglia di mare e di spiaggia. Allo stesso tempo però il bisogno di rilassarsi ci spinge ad evitare le località che sono considerate troppo turistiche. Per questo oggi consigliamo una meta perfetta per potersi godere della tranquillità in santa pace.

Questa cittadina suggestiva è posta su uno dei mari più cristallini d’Italia ed è perfetta per chi desidera una vacanza tranquilla senza orde di turisti. Vediamo insieme come godersi del meritato relax in scorci meravigliosi.

La Costa Viola e il mare cristallino

Stiamo parlando di Bagnara Calabra, città natale delle famosissime cantanti Loredana Bertè e di Mia Martini. Questo delizioso Comune in provincia di Reggio Calabria è inserito all’interno della cosiddetta Costa Viola, una zona ricca di bei posti da vedere.

Cosa vedere

Per gli innamorati un punto da non perdere è un cartello panoramico che si affaccia direttamente sul mare vicino alla Torre. Lì la scritta “Kiss me please” (“Baciami per favore”) indica l’obbligo di baciarsi e pare che porti fortuna alle coppie.

Da questo delizioso punto panoramico si può osservare un meraviglioso scorcio da cui si vede lo Stretto di Messina. Sono inoltre presenti delle architetture religiose notevoli come la Chiesa del Carmine.

Molto interessante è anche la scultura “la Bagnarota” dedicata alle donne del luogo. Uscendo dalla città, invece, si può godere della bella Villa De Leo interamente costruita seguendo lo stile dell’art noveau. Per la balneazione invece è assolutamente imperdibile la spiaggia di Porelli per le sue acque limpide e per il suo litorale di ciottoli.

