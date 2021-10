Il nostro Paese è ricco di bellezze per cui altri fanno il giro del Mondo. Noi che abbiamo la fortuna di averle in casa, invece, spesso le ignoriamo. Questo accade soprattutto se si tratta di città o paesi molto conosciuti. Forse pensiamo che non ci riservino più nessuna sorpresa. Invece, anche i luoghi che abbiamo già visitato possono apparirci sotto una luce diversa a seconda del momento dell’anno.

La stagione corrente, l’autunno, offre molte occasioni in questo senso. Ci sono poi gli eventi, che riescono a trasformare una città e la nostra vacanza, che diventa unica e irripetibile. Tutti questi fattori confluiscono nella destinazione che consigliamo di visitare oggi. Questa città italiana molto ambita è perfetta per una toccata e fuga proprio a ottobre. Non attira turisti come Roma o Firenze, ma è comunque dotata di un ricco patrimonio che sfoggia con eleganza nelle vie centrali. Poi ci sono i parchi, perfetti per ammirare il foliage autunnale, e tanti eventi interessanti. Addirittura, tra pochi giorni ci sarà uno degli eventi più attesi dell’anno del nostro Paese. Perché allora non approfittarne?

La città che visiteremo virtualmente oggi, e forse fisicamente domani, è la bella Torino. Questa capitale del Piemonte spesso viene snobbata, ma anche lei ha davvero tanto da offrire. I prossimi giorni, ad esempio, sono ricchissimi di eventi a cui se abbiamo la possibilità di partecipare non dovremmo lasciarci scappare.

Dal 21 al 31 ottobre Torino farà parte di JAZZMI un evento a tema musicale che coinvolge diverse città italiane. In questo periodo quindi teatri e quartieri saranno ricchi di spettacoli musicali di vario genere.

Se la musica non è il nostro forte, forse la lettura fa al caso nostro. Infatti, non dobbiamo dimenticarci che dal 14 al 18 ottobre a Torino si celebra il Festival del libro. Questo evento attrae visitatori da tutto il mondo. Tra l’altro, non ci sono solo espositori da esplorare, ma anche una serie di altri eventi legati al Festival.

Ci sono poi una serie di mostre che vale la pena vedere, come quella di Walter Niedermayr al centro italiano per la fotografia di Torino.

La terza domenica di ottobre invece possiamo bazzicare in Piazza Palazzo di Città, dove troveremo il mercatino Eccellenza Artigiana. Dalle lavorazioni in legno la ceramica potremo davvero rifarci gli occhi. Dicasi per il mercato del quarto sabato del mese nella stessa piazza, dove gli espositori mostrano tutte le verdure e i frutti di stagione in un caleidoscopio di colori.

Concludiamo la nostra passeggiata al Parco del Valentino, il principale Parco della città che in autunno si tinge di rosso. Questi si specchiano sulle placide acque del Po, incorniciando il Castello del Valentino, il Borgo Medievale e il Giardino Roccioso.

Se cerchiamo altre destinazioni più vicine a noi, possiamo ammirare tutti i colori dell’autunno per un fine settimana da sogno in queste destinazioni tutte italiane.