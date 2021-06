Sappiamo tutti molto bene che l’Italia è ricca di splendide località. Mari cristallini, città d’arte, panorami montani da togliere il fiato costituiscono l’offerta turistica della nostra penisola.

Per questa ragione, molti di noi pensano di restare in Italia per le vacanze estive. Certo qualcuno starà pensando di andare all’estero, dopo che per un anno e mezzo ci è stato quasi impedito di uscire dal Paese.

Tuttavia, oggi noi consigliamo una meta italiana. Lo facciamo dando un consiglio originale indicando una meta che non molti considerano come davvero valida. Questa città è spesso sottovalutata ma è perfetta per un weekend all’insegna della gastronomia e dell’arte.

L’imperdibile location

Oggi andiamo in Veneto, e precisamente nella bella Treviso. A 40 chilometri circa da Venezia, essa non è una meta così popolare, eppure sa regalare scorci e momenti indimenticabili ai turisti.

Le cose da visitare in questa città sono davvero tante, a partire dalla sua piazza centrale. La Piazza dei Signori è molto antica, persino di origini romane. Oggi regala uno splendido porticato, ed è la location in cui si trova il Palazzo del Podestà, costruita nel 1200. Proprio questo palazzo, insieme alla Torre Civica subito dietro, è una delle punte di diamante della città.

Ma a Treviso c’è anche molto altro: dal Duomo alla Chiesa di San Nicolò. Non dimentichiamo poi Calmaggiore, la via che rappresentava l’antico cardo romano, quello che si intersecava con il decumano al centro dell’accampamento.

Anche ottimo cibo

Ma nessuna vacanza italiana è completa senza qualche ottimo piatto tipico. In questo senso Treviso regala grandi gioie. Partiamo dai cicchetti, piccoli stuzzichini simili a tartine sempre farciti di salumi e formaggi tipici della zona.

Treviso è poi famosa per il suo radicchio rosso, che ha il riconoscimento IGP. Possiamo trovarlo in una grande varietà di piatti, e quello che consigliamo più di tutti è il risotto, in un abbinamento perfetto.

