Con l’arrivo di giugno si comincia finalmente a sentire chiaramente quel sapore che solo una stagione come l’estate è in grado di regalare. Le temperature cominciano ad essere alte, le felpe finiscono negli armadi, e diversi cibi rivedono finalmente il loro ingresso in moltissime ricette gustose. Tra queste, ovviamente, non mancano mai le ciliegie. Frutto gustosissimo e versatile, che si adatta divinamente a diversi abbinamenti, soprattutto dolci. A tal proposito, scopriamo perché questa ciliegia sorprendentemente succosa dal sapore delicato e moscato è l’aroma ideale che cercavamo per condire dolci e confetture.

La ciliegina sulla torta

D’altronde se per riferirsi all’ultima cosa necessaria per terminare un ottimo lavoro si dice ciliegina sulla torta, un motivo ci deve essere. Difatti questo frutto si presenta come l’ingrediente perfetto per condire i dessert, soprattutto se siamo in grado di scegliere la giusta varietà. Ed effettivamente non tutti lo sanno ma esistono tanti tipi di ciliegia, e noi oggi vogliamo presentarne uno in particolare.

La ciliegia bianca

La ciliegia bianca è considerata una varietà molto preziosa, dal momento che non si trova così facilmente come gli altri tipi. Rispetto a quella rossa si presenta più succosa e con un gusto maggiormente amaro. Il periodo migliore per consumarla è proprio nel mese di giugno, infatti in questi giorni si mostra più succosa e gustosa che mai. Proprio grazie alla sua consistenza succosa, al suo sapore moscato e anche piacevolmente amaro, si presenta ottima per essere usata come ultimo tocco per dolci.

Consigliamo infatti di provare, per la nostra prossima torta o anche per la confettura che abbiamo intenzione di preparare, ad utilizzare la ciliegia bianca. Potremmo rimanere a dir poco stupiti dalla bontà e dal contributo che donerà all’intera ricetta. Ecco dunque perché questa ciliegia sorprendentemente succosa dal sapore delicato e moscato è l’aroma ideale che cercavamo per condire dolci e confetture.