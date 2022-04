Questa capitale europea divertente e colta è una meta ideale per la primavera, così ecco 3 ottime ragioni per non perderla

Con le giornate che si allungano la voglia di viaggiare ritorna a impossessarsi di noi. Oggi le soluzioni low cost sono realmente tante. Si parte dai viaggi nei bus a lunga percorrenza per arrivare fino alle rotte delle compagnie aree. Molti adorano viaggiare anche con le piattaforme che consentono di ricevere un passaggio da automobilisti che vanno nella nostra stessa direzione.

Tra le mete più gettonate, negli ultimi anni c’è una città dai prezzi ragionevoli e dalla grande movida serale. Inoltre, ci sono infinite attività culturali e offerte enogastronomiche. Così ecco perché dovremmo assolutamente viaggiare a Madrid. Questa capitale europea divertente e colta ci farà trascorrere giornate indimenticabili.

Una marea di attività

La prima motivazione per andare a Madrid è il clima, allo stesso tempo aperto e identitario, che si respira in città. Madrid è una metropoli con un ampio respiro, in cui alla serietà delle attività lavorative si unisce la spensieratezza di tanti luoghi magici. Ci conquisterà il clima di gioia dei mercati di tapas, ma anche l’atmosfera elegante del grande parco urbano, il Parco del Retiro. Dalle grandi squadre sportive ai locali in cui la movida si trascina fino a tardi, avremo l’imbarazzo della scelta in qualsiasi fase del giorno o della notte.

La seconda ragione per cui andare è la grande varietà dell’offerta enogastronomica. A Madrid si riuniscono molti locali tipici e originali. Consigliamo così Casa Labra vicino Puerta del Sol per bere vermut artigianale e sgranocchiare baccalà fritto. Questo viene considerato un passaggio imperdibile da molti cittadini. Per chi non si vuole perdere una sangria speciale, ecco Las cuevas de sesamo, poco lontano. Un’atmosfera decisamente vintage e un pianista in livrea accompagneranno la degustazione. Rimarremo poi estasiati dal sapore dei prosciutti del Museo del jamon, presso cui poter assaggiare pressoché qualsiasi varietà presente in suolo iberico. Per assaggiare il tipico panino ai calamari, ecco El brillante presso la stazione di Atocha.

La coda di toro, invece, che è una specialità della cucina locale, viene servita presso molti ristoranti della zona di Plaza Las Ventas. Non dimentichiamo di passare per quello che è considerato come il ristorante più antico del Mondo ancora in funzione: si tratta del leggendario Botìn, vicino Plaza Mayor. Il suo maialino al latte viene considerato una vera prelibatezza. Se invece entreremo al piano sotterraneo del locale Ojalà presso il quartiere di Malasaña, ci potremo addirittura sdraiare su una spiaggia di sabbia. Meglio in questo caso prenotare.

Questa capitale europea divertente e colta è una meta ideale per la primavera, così ecco 3 ottime ragioni per non perderla

La terza ragione per viaggiare a Madrid è costituita dagli incredibili musei che questa città ospita. Il Museo del Prado custodisce le opere folli di Goya e di Bosch, oltre ad avere moltissime opere di Velasquez e di grandi artisti dell’epoca rinascimentale. Invece, il Museo Reina Sofia è un’attrazione incredibile per gli amanti dell’arte contemporanea. Ecco spiccare la celebre Guernica di Picasso, ma anche moltissimi quadri di Salvador Dalì, di Kandinsky, di Magritte e di Mirò. Super raccomandata una gita al Circolo delle Belle Arti. Oltre all’esposizione di avanguardie, c’è una imperdibile visione della città dall’alto del tetto. In questo luogo potremo degustare ottimi drink al tramonto.

