La fame nervosa è un problema che affligge tantissime persone, in particolare nei periodi di forte stress e di numerosi impegni. La vita frenetica di tutti i giorni, il lavoro estenuante, le faccende domestiche e chi più ne ha più ne metta, certamente non sono d’aiuto. Non è facile distinguere la cosiddetta fame vera da quella, appunto, nervosa ed ecco perché in un precedente articolo abbiamo dato qualche suggerimento in merito. Ma come facciamo ad evitare che si presenti improvvisamente la voglia di sbranare qualsiasi cosa, anche se abbiamo appena finito di mangiare?

Qualche aiuto

Esistono vari rimedi non solo per riconoscere la fame nervosa, ma anche per evitarla. Uno di questi è bere tanta acqua, a cui si accompagna la necessità di un’attività fisica costante e di un’alimentazione regolare. Mangiare seduti, inoltre, dedicando quei pochi minuti al pasto e a nient’altro, è un’ottima strategia per “ingannare” il nostro cervello. Anche la masticazione è importante ed è per questo che dovremmo cercare di masticare a lungo ogni boccone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

C’è, però, un altro rimedio che va in fondo al problema e cerca di risolverlo proprio alla radice. Abbiamo parlato di stress e quindi di uno stato d’animo alterato che ci porta ad ingurgitare tutto ciò che di commestibile ci sia in giro. Vediamo come trovare una soluzione che sia il più possibile efficace.

Questa buona abitudine riduce la fame e non ci fa ingrassare

La soluzione che proponiamo è dormire di più. Diversi studi, tra cui uno condotto recentemente dall’Università di Colonia, dimostrano lo stretto legame tra fame e carenza di sonno.

Sappiamo ormai che dormire a sufficienza rappresenta la base del nostro benessere e del corretto svolgimento delle funzioni vitali, tra cui la regolazione dell’appetito. Quando riposiamo poco e ci sentiamo senza energie, il nostro corpo cerca una fonte alternativa da cui reperire le forze. Ecco, quindi, che questa fonte alternativa è proprio il cibo, anche se abbiamo terminato il pasto poco tempo prima. D’altra parte, mangiare tanto e in modo compulsivo ci porta inevitabilmente a metter su molto peso. Ecco perché questa buona abitudine riduce la fame e non ci fa ingrassare: dormire è fondamentale per la salute del corpo e soprattutto della mente.