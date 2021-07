Ci sono un’infinità di metodi e sistemi che promettono di far dimagrire facilmente. Purtroppo per i pigri, la triste verità è che non esiste un sistema facile e veloce per dimagrire con efficacia. Ci vuole una dieta bilanciata, la giusta attività fisica, bisogna soprattutto farsi seguire da specialisti – che sia il nutrizionista o il proprio medico.

Perdere peso è una cosa seria e non affatto semplice dedicarsi alla cosa in maniera continuativa. Ma ci sono comunque degli aiuti naturali che si possono sfruttare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora pensato di proporre ai Lettori la semplice ricetta di un drink a base di cetriolo, zenzero, ananas e limone che, sfruttando le proprietà naturali di questi alimenti, stimola il metabolismo e aiuta nel dimagrimento. Questa bibita a base di frutta è un incredibile brucia grassi naturale che sosterrà qualsiasi dieta rendendo più facile il percorso di perdita di peso.

Ecco come prepararla in casa a costo zero

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 1 cetriolo maturo;

b) 1 radice di zenzero fresca;

C) 2 limoni da spremuta maturi;

D) 1 ananas.

Il procedimento: questa bibita a base di frutta è un incredibile brucia grassi naturale

Tagliare a fette grossolane il cetriolo e la radice di zenzero. Spremere i limoni per estrarre il succo in una ciotolina. Sbucciare, pulire e tagliare a fette l’ananas, avendo cura di lavarlo bene prima. Anche le bucce devono essere tagliate a pezzi grossolani e messe da parte.

Queste ultime devono essere messe a bagno in una pentola con 4 tazze d’acqua circa e portate a bollore. A questo punto il liquido di cottura va filtrato e lasciato riposare e raffreddare.

Ora si deve passare al mixing vero e proprio. Tutti gli ingredienti, compresa l’acqua di cottura della buccia d’ananas ma senza il succo spremuto dai limoni, devono essere inseriti in un mixer e frullati fino a ottenere un liquido verde abbastanza denso.

Quest’ultimo va travasato in una caraffa, e qui bisogna aggiungere il succo dei limoni. Una mescolata finale ed è tutto pronto. L’ideale è consumare questa bibita 2 volte al giorno, mattina a stomaco vuoto e sera prima di andare a dormire.