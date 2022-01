Si parla molto di superfood, cioè alimenti che racchiuderebbero una vera e propria cornucopia di preziosissime sostanze benefiche per il nostro organismo. Ma esistono anche i super-drink, cioè le bevande che possono svolgere un ruolo altrettanto prezioso nell’aiutarci a mantenerci in perfetta salute. E alcune di queste bevande non sono affatto strane o rare, bensì ce le abbiamo sotto il naso tutti i giorni. Ce n’è una in particolare che sta destando sempre più interesse tra gli scienziati, proprio per le sue dimostrate proprietà benefiche. A volte purtroppo la sottovalutiamo, ma in realtà potrebbe essere una preziosissima alleata quotidiana per la nostra salute. Vediamo di che cosa si tratta.

Questa bevanda troppo spesso sottovalutata è una miniera di antiossidanti, e avrebbe proprietà antitumorali e anti-colesterolo

Ma di quale bevanda stiamo parlando? Nulla di esotico: si tratta del banale tè verde, ormai conosciuto da secoli anche in occidente. L’umile tè verde, infatti, pare essere un vero e proprio scrigno di sostanze benefiche per la nostra salute. Questa bevanda troppo spesso sottovalutata è una miniera di antiossidanti, e avrebbe proprietà antitumorali e anti-colesterolo. Il tè verde, infatti, è ricchissimo di polifenoli, delle sostanze che contrastano l’ossidazione delle cellule, e quindi il loro invecchiamento. Contribuiscono a mantenere le nostre cellule funzionanti e in perfetta forma. Il tè verde, che subisce un trattamento per impedire l’ossidazione delle foglie, conterrebbe molti più antiossidanti di altri tipi di tè. Ma non è finita qui.

Aiuta il sistema circolatorio e quello urinario

Gli scienziati stanno studiando le proprietà antitumorali del tè verde. Questa bevanda, infatti, aiuterebbe a proteggere le cellule del nostro corpo dalle mutazioni genetiche che potrebbero potenzialmente risultare in cellule cancerose.

L’umile tè verde potrebbe anche essere un alleato prezioso della nostra salute cardiovascolare. Aiuterebbe infatti a contrastare i coaguli di sangue, che possono avere pericolosissime conseguenze per la salute. Inoltre, ridurrebbe la presenza di grassi e di colesterolo nel sangue, proteggendo le nostre arterie da pericolose placche e trombi.

Ma non solo, il tè verde faciliterebbe la diuresi, risultando un alleato prezioso per contrastare ritenzione idrica e cellulite, e aiutandoci a ristabilirci più in fretta in caso di infezioni urinarie

Aiuterebbe anche a contrastare gli effetti dannosi del fumo

È sempre raccomandabile smettere di fumare il prima possibile. Ma per chi ancora non è riuscito ad abbandonare completamente le sigarette, il tè verde potrebbe aiutare a contrastare i pessimi effetti del fumo sul sistema respiratorio.

Insomma, un vero alleato in forma liquida per la nostra salute.

Il tè fa persino bene alla nostra pelle. Le bustine di tè usate, infatti, possono diventare l’ingrediente principale di un pediluvio emolliente. Ecco come prepararlo.