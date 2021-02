Bere caffè è diventato ormai nelle nostre vite un gesto comune, quasi rituale, che scandisce la nostra giornata. Capita infatti di berne talmente tanto da arrivare a una sorta di senso di assuefazione nel quale ormai un solo caffè non ci appaga più. Certo parliamo di un normale tipo di caffè. Per gli amanti del gusto “estremo” esiste però questa bevanda straordinaria che non è altro che il caffè più forte del mondo, il Black Insomnia.

La miscela che viene dal Sudafrica

Il caffè Black Insomnia, che in italiano possiamo tradurre come “nero insonnia”, è una miscela approdata relativamente da poco nel mondo del commercio internazionale. Dopo un primo periodo di test sul campo a Città del Capo ha fatto la sua comparsa su Amazon per i cittadini degli Stati Uniti D’America.

Il Black Insomnia è prodotto da una compagnia sudafricana che porta lo stesso nome della bevanda, la Black Insomnia Coffee Company. Fondata da Sean Kristafor, figlio di un famoso torrefattore, ha voluto subito puntare al titolo di caffè più forte al mondo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Cosa lo rende il più forte al mondo

Questa miscela arabica dal gusto robusto, presenta aromi di nocciola, caramello e arachidi e un retrogusto di cioccolato fondente. Il suo primato è stabilito dal fatto che è dalle cinque alle sei volte più forte di un normale caffè, grazie alla tecnica di tostatura che gli conferisce intorno ai 702 milligrammi di caffeina per tazzina. Dati insomma che superano di gran lunga la dose giornaliera consigliata per un adulto dall’EFSA, ovvero 400 milligrammi al giorno. Possiamo quindi dire quindi che questa bevanda sia al limite del pericoloso e da bere con estrema cautela, ma nonostante ciò sta avendo un grande successo. Insomma un caffè per esperti e amanti del rischio.

Abbiamo quindi visto assieme perché questa bevanda straordinaria è il caffè più forte del mondo. Se poi si è ancora interessati al tema del caffè e ad ai sui pericoli, gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano anche la lettura di questo articolo.