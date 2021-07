Siamo stati abituati sin da piccoli a bere il latte perché protegge l’apparato osseo grazie al suo contenuto di calcio. Purtroppo, però, non tutti amano il latte o riescono a digerirlo, motivo per cui è stato creato il latte ad alta digeribilità senza lattosio. Contemporaneamente, non tutti sanno che il latte vegetale è altrettanto ricco di nutrienti che salvaguardano la salute, oltre ad essere gustoso.

Il latte di soia, per esempio, è una ricca fonte proteica e uno studio ha confermato come essa prevenga la formazione di tumori al seno e alla prostata. Il latte d’avena è il meno calorico rispetto a tutti quelli vegetali che ci sono in commercio. Ha pochissimi grassi, ma ha anche meno proteine rispetto al latte di soia. Ultimo, ma non per importanza, è il latte di mandorla.

Questa bevanda è indicata per gli over60 perché aumenta il colesterolo buono e rafforza le ossa

Il latte di mandorla, oltre ad avere un gusto raffinato e leggero, è ottimo come sostituto del latte vaccino, poiché ricca di calcio. Rafforza e protegge le ossa prevenendo il rischio di osteoporosi nel lungo periodo. Inoltre, è indicato per contrastare l’ipercolesterolemia. Aumenta, infatti, il colesterolo HDL, cioè quello buono, il quale pulisce le nostre arterie. Secondo uno studio autorevole, le persone che hanno più di 60 anni d’età dovrebbero bere un bicchiere o una tazza al giorno di latte di mandorla. Lo scopo è quello di soddisfare il fabbisogno giornaliero, il quale si raggiunge mangiando 30 gr di mandorle circa.

È un’ottima fonte di vitamina E; contiene lo stesso grasso buono dell’olio extra-vergine d’oliva, il quale, consumato regolarmente e in giuste quantità, favorisce il benessere intestinale. Infine, riducendo il colesterolo cattivo o LDL previene il rischio di avere problemi cardiovascolari. Ecco come questa bevanda è indicata per gli over60, perché aumenta il colesterolo buono e rafforza le ossa.

Altri consigli

È bene ricordare che il latte di mandorla è da assumere insieme ad una dieta sana ed equilibrata, allo sport e uno stile di vita corretto. In ogni caso, consigliamo di rivolgere le domande al medico di fiducia per la sua assunzione, soprattutto se si hanno delle patologie.

