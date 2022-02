Questa bevanda aiuterebbe a prevenire diabete, malattie cardiovascolari, pressione alta e a fare il pieno di vitamina C

Spesso mangiamo e beviamo qualsiasi cosa ci viene proposta come light e utile alla salute.

Tuttavia non tutte le bevande che troviamo in commercio fanno bene alla salute. Anzi alcune addirittura nonostante la dicitura light o senza zuccheri sarebbero tutt’altro che benefiche per il nostro corpo.

Potrebbe essere il caso dei succhi di frutta che presentano un elevato apporto di zucchero. Mentre hanno invece perso quasi interamente tutte le proprietà benefiche della frutta.

Questa bevanda aiuterebbe a prevenire diabete, malattie cardio vascolari, pressione alta e a fare il pieno di vitamina C

Ma veniamo alla nostra bevanda, stiamo parlando dell’estratto di mirtillo puro.

Una bevanda che aiuterebbe a prevenire, tra l’altro, diabete, malattie cardiovascolari e pressione alta. Inoltre sembrerebbe essere ricca di antiossidanti e polifenoli, composti che aiuterebbero i vasi e il cuore a rimanere in salute.

I mirtilli sono frutti relativamente poveri di calorie, inoltre possiamo trovarli in commercio nella variante nera e rossa.

Sembrerebbero inoltre ricchi di antiossidanti e vitamina C. Nonché di vitamine A, B, D e K.

Avrebbero effetti benefici sulla salute del cuore e su quella dei vasi in particolare le arterie. Utile anche per la prevenzione di vene varicose, capillari fragili e per migliorare la circolazione sanguigna. Pertanto sembrerebbe poter essere d’aiuto contro i disturbi cardiovascolari.

In più con il loro basso contenuto di zuccheri sono ideali per chi soffre di sbalzi glicemici. Avrebbero anche proprietà protettive per la vescica e per i capillari oculari. Inoltre sembrerebbe che la loro azione benefica si estenda fino alla memoria, agendo positivamente sulle capacità cognitive.

Il succo alleato della salute

Il succo di mirtillo si estrae dalla premitura delle bacche di mirtillo. E sarebbe ricco di antociani, pectine e tannini. Tutti composti che preservano lo stato di salute del corpo in quanto contrastano la formazione di radicali liberi. Contribuendo anche alla salute del collagene.

Per tali ragioni sembrerebbero giocare un ruolo chiave anche nell’invecchiamento.

Come scegliere la bevanda

Quando acquistiamo tale bevanda, dobbiamo prestare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali come l’etichetta, gli ingredienti, nonché la scadenza.

Infatti dovranno assolutamente essere assenti gli zuccheri aggiunti e il mirtillo dovrà occupare il primo posto della lista. Inoltre meno ingredienti ci sono maggiore sarà la qualità del prodotto.

Altre formulazioni

Per chi non ama il sapore del mirtillo invece che rinunciare ai suoi benefici può optare per l’assunzione di integratori di mirtillo. Disponibili in commercio in forma di capsule e liquida. In ogni caso prima di qualsiasi assunzione è sempre preferibile rivolgersi al proprio medico.

