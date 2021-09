Questa bellissima regione italiana è ricca di grotte da visitare ed è la meta perfetta per gli spiriti avventurosi

Questa piccola striscia di terra bagnata dal mare al confine con la Francia è un scrigno di sorprese. È conosciuta prevalentemente per il suo mare, e per i bellissimi paesini che si accavallano uno dietro l’altro tra la fine della Toscana e Genova.

Questi posti sono meta turistica ogni anno soprattutto per gli stranieri che amano incontrare la particolarità e la bellezza di questi borghi arroccati sopra il mare. Sì perché questa regione ha un’altra caratteristica: è interamente distribuita sulla montagna. Compresa tra le Alpi Liguri e l’Appennino Ligure, è costituita da una catena montuosa ininterrotta e variegata nelle sue altitudini. Alcuni punti sono più alti e compatti, altri meno.

Questa natura morfologica fa sì che si siano create tutta una serie di caverne e cavità date dall’erosione della montagna da parte del mare e questo la rende un posto particolarissimo. Questa bellissima regione italiana è ricca infatti di grotte da visitare ed è la meta perfetta per gli spiriti avventurosi.

Un buco aperto sul mare ci toglierà il fiato

Di che regione stiamo parlando? Della Liguria. Le attrazioni di questo tipo sono infatti tantissime. Tra le più famose le Grotte dei Briganti o dei Falsari.

Si trovano a Noli, e possiamo raggiungerle attraverso un percorso di trekking molto intrigante. Una volta arrivati a Noli dobbiamo seguire la cosiddetta passeggiata Dantesca. Passando per il Castello di Monte Ursino, il Golfo di Bergeggi e i ruderi di San Lazzaro. Questo sentiero è ricco di punti in cui il panorama si apre in tutta la sua meraviglia. La Grotta dei Falsari è famosa soprattutto per un grandissimo buco mozzafiato che si affaccia sull’immensità del mare. Questa finestra sul vuoto era utilizzata dai briganti che nascondevano i loro bottini in questo punto, da qui il nome dei Falsari.

Bellissime anche le Grotte di Borgio Verezzi. In questo caso si tratta di vere e proprie cavità carsiche situate a Borgio Verezzi in provincia di Savona. L’erosione molto lenta dell’acqua sulla roccia crea questa sorta di percorso tra stalattiti e forme particolari calcaree che ricorda le più famose Grotte di Frasassi.

Questa esperienza diventa incredibile soprattutto grazie alle luci interne che tingono di un colore arancio i vari blocchi calcarei. Si possono prenotare visite, scoprire orari, tariffe ed eventi sul sito dell’associazione grottediborgio.it.

Sempre in provincia di Savona troviamo le Grotte di Toirano. In questo caso l’attrazione carsica è formata da due grandi buche, la Grotta della Blasura e di Santa Lucia Inferiore. Anche in questo caso sono attrezzate per i turisti e nel sito si possono capire orari e modalità. Queste grotte sono molto particolari non solo per colate, stalattiti e stalagmiti ma anche per delle specifiche formazioni definite mammellonari per la loro forma. Si trovano all’interno dell’Arco di Cibele. Questa caratteristica particolare le rende famose in tutta Europa.

Insomma la Liguria è una regione bellissima sotto tanti punti di vista. Non solo il mare e il trekking, ma anche grotte ed esplorazioni possono rendere la nostra permanenza in questa regione magnifica.