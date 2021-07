I cani possono essere di razze diverse, temperamenti diversi e diverse taglie. Quando scegliamo un cane perché faccia parte della nostra vita, non ci possiamo basare soltanto sul caso. Avevamo già dato, in un articolo precedente, alcuni suggerimenti su come scegliere con criterio la razza del nostro cane per trovare l’amico perfetto. Una volta scelto il cane adatto però il lavoro è appena cominciato. Dobbiamo imparare a conoscere i suoi gusti per quanto riguarda il cibo, le sue abitudini, i suoi bisogni.

Ovviamente dobbiamo conoscere il suo stato di salute e le malattie in cui può incorrere. Per esempio, questa bellissima razza di cani è più soggetta a sviluppare malattie rispetto alle altre.

I Retriever

I Labrador Retriever sono notoriamente dei cani da compagnia, bravi a socializzare con altri cani o altri esseri umani. I Labrador Retriever sono stati storicamente considerati una razza relativamente sana. Necessitano di molto esercizio per mantenersi in forma. Per questo bisogna metterli nelle condizioni di poter correre o nuotare il più possibile. Tuttavia, negli ultimi anni, sono state evidenziate un numero crescente di malattie ereditarie dei labrador, che ne minano la salute.

In un recente studio sull’importante rivista Scientific Report (Pegram C et al, 2021), gli scienziati hanno studiato i dati sulla salute del Labrador Retriever rispetto a diverse altre razze canine, tra cui Staffordshire Bull Terrier, Shih-tzus e Cocker Spaniel. Hanno evidenziato che i labrador possano presentare con più probabilità 12 dei 35 problemi di salute, rispetto ad altre razze.

I labrador hanno un rischio significativo di sviluppare artrite, ma anche di avere tosse nei canili, rigidità, obesità e infezioni all’orecchio. Hanno però un rischio ridotto di soffio al cuore, infestazione da pulci e malattie dentali.

Queste indicazioni sono importanti e possono fornire una guida sui problemi di salute dei nostri cani, da discutere, eventualmente, con il nostro veterinario di fiducia.