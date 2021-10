Avere delle piante in giro per la casa è sempre un vero e proprio piacere. Queste ultime, infatti, rendono l’atmosfera del nostro appartamento rilassante ed elegante, e riescono a riempire gli spazi vuoti con la loro bellezza. Se non dovessimo sapere quale pianta scegliere per arredare la nostra casa, dato che ce ne sono tantissime a disposizione, nessuna paura. Infatti, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo consigliata una super raffinata che potrebbe abbellire qualsiasi stanza. Ma le piante non hanno solo una funzione di arredo. Infatti, spesso riescono anche a risolvere alcuni problemi comunissimi a cui non sappiamo porre rimedio.

Questa bellissima pianta dall’odore inebriante terrà lontane tutte le formiche dalla nostra casa

Un problema che alcune piante possono risolvere è certamente quello relativo agli insetti. Oggi poi, nello specifico, vogliamo parlare di una che ha la capacità di tenere lontane le formiche. Per eliminare questi animaletti dalla nostra casa, avevamo già dato un consiglio in questo nostro precedente articolo. Oggi vogliamo semplicemente fornirne un altro, che può essere messo in pratica sfruttando le proprietà della maggiorana. Infatti, questa bellissima pianta dall’odore inebriante terrà lontane tutte le formiche dalla nostra casa. Grazie al suo profumo molto forte infastidisce le formiche a tal punto da tenerle lontane dal nostro appartamento. Dovremmo solo posizionarla in luoghi strategici, soprattutto accanto a finestre, fessure e porte, in modo tale da bloccare le formiche direttamente all’entrata.

Ecco come prendersi cura della maggiorana per sfruttarne al massimo tutte le proprietà contro questi insetti

Prendersi cura della maggiorana sarà davvero semplicissimo, anche per chi non ha esattamente il pollice verde. Infatti, bisognerà ricordarsi di alcune accortezze molto banali per permetterle di crescere come si deve. Per prima cosa, pensiamo alle innaffiature. La maggiorana non vive bene nei ristagni, quindi cerchiamo di annaffiarla con pochissima acqua più volte nel corso della giornata, soprattutto quando è in periodo di fioritura. Inoltre, posizioniamo questa pianta in una zona che sia soleggiata, ma senza metterla in contatto diretto con i raggi del sole, che la farebbero seccare velocemente.

Ricordiamoci, poi, di porla in una zona che non sia troppo fredda. Infatti, la maggiorana vive male le basse temperature e un ambiente non favorevole potrebbe non farla crescere come dovrebbe. Messi in pratica questi consigli, potremo davvero sfruttare tutte le proprietà di questa bellissima pianta che non solo potrebbe risolvere il problema delle formiche, ma potrebbe anche abbellire la nostra casa con la sua eleganza.

