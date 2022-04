È il momento di sfoggiare con orgoglio il nostro bellissimo balcone fiorito. Dopo l’inverno, anche balconi e terrazzi possono tornare di nuovo a splendere. È vero che esistono tante piante che reggono bene il freddo senza marcire o seccarsi. Ma sono poche quelle che regalano splendidi fiori nelle stagioni più fredde. Quindi, finalmente possiamo ammirare le nostre piantine riempirsi di splendidi fiorellini colorati. Quest’anno perché non fare un passo in più e acquistare anche qualche pianta esotica e particolare? L’effetto wow è garantito e tutti parleranno del nostro splendido balcone decorato con gusto.

Questa bellissima pianta ama l’ombra e tanta acqua ed è splendida su balconi e terrazzi per farci fare un figurone

La pianta di cui parleremo oggi non è la pianta ideale per proteggerci dagli occhi indiscreti. Per avere più privacy servono piante rampicanti o ricadenti. Abbiamo già visto quali piantare nel balcone al posto delle solite reti o cannicci. Ma questa pianta è così particolare che attirerà proprio l’attenzione di tutti i nostri ospiti.

La pianta dei baci

La psychotria elata è una pianta arbustiva davvero molto particolare. Originaria della foresta pluviale del Sud America, ha dalle infiorescenze davvero uniche. Queste brattee rosse hanno proprio la forma delle labbra, incredibile. Per questo motivo viene anche chiamata la pianta dei baci. In realtà però queste non sono i veri fiori, che spuntano invece proprio tra queste brattee. Incredibilmente decorativa, nella forma cultivar non cresce alta come allo stato spontaneo.

Più che altro ha l’aspetto di un arbusto, quindi ideale per balconi, terrazzi o giardini. Questa pianta sopravvive negli ambienti più umidi e piovosi, quindi non teme nessuna intemperia. Sì all’esposizione al sole, ma cresce più rigogliosa se posizionata in luoghi ombrosi e umidi. Quindi è adatta a quegli angoli poco esposti del nostro balcone che non sappiamo mai come riempire.

Come prendersene cura

Viste le sue origini, predilige terreni porosi che trattengono molto l’acqua. Ha bisogno di molte innaffiature, quindi evitiamo di prenderla se viviamo in zone troppo calde e secche. Questo è il momento per piantarla in vaso o metterla a dimora nel terreno. È proprio tra marzo e aprile il periodo perfetto. È molto resistente all’attacco di malattie fungine o afidi, quindi non necessita di repellenti. Per farla crescere rigogliosa, mettiamo della ghiaia nel sottovaso immersa nell’acqua.

Reperirla già formata non è proprio semplice, meglio rivolgersi ad un vivaio. In genere sono disponibili i semi da mettere a dimora nei vasi. Ma riprodurla è un bene, perché a causa della deforestazione rischia di estinguersi. Quindi, questa bellissima pianta ama l’ombra e tanta acqua ed è davvero originale. Tutti ci chiederanno dove l’abbiamo presa e saranno curiosissimi. Ma ricordiamoci che sta arrivando l’estate, meglio affiancarla a piante repellenti. Così eviteremo che gli insetti ci infestino tutto il nostro splendido balcone.

