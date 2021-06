L’estate è alle porte e con essa la voglia di passare dei bellissimi fine settimana lontani dalle grandi città. Rimane solamente una domanda a cui non sappiamo come rispondere: dove andare? Infatti, anche se l’Italia è costellata di bellissimi luoghi da visitare che però moltissime persone purtroppo non conoscono.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo venire incontro ai nostri Lettori. Infatti, questa bellissima e antica città a due passi da Milano ci permetterà di passare dei fine settimana veramente indimenticabili. Scopriamo assieme di quale città si tratta.

La città perfetta per scappare dal caos di Milano

Milano è una città adorata sia dai turisti che dai lavoratori italiani. Non è un segreto, infatti, che tantissimi neolaureati scappino dalla loro piccola città per andare a cercare fortuna nella capitale economica d’Italia.

Allo stesso modo, moltissimi turisti hanno adorato le attrazioni della città, dal Duomo, alle viuzze strette di Brera fino all’affollatissima zona dei Navigli.

A volte però non è una cattiva idea staccare dal caos cittadino ed esplorare alcune delle bellezze che si trovano a due passi dalla città. Tra queste non si potrà perdere Vigevano, piccola e antica città a poco più di mezz’ora da Milano.

Questa bellissima e antica città a due passi da Milano ci permetterà di passare dei fine settimana veramente indimenticabili

Ma quindi quali sono i luoghi di interesse che meritano di essere visitati a Vigevano? Sicuramente non posiamo perderci una passeggiata nella bellissima Piazza Ducale, risalente al 1500 circa. Qui potremmo sederci a bere un caffè e ammirare la Torre del Bramante, la parte più alta del castello della fortezza che domina la città.

Ed è proprio il castello Sforzesco di Vigevano che merita una visita approfondita, in quanto presenta al suo interno una pinacoteca e due musei.

Infine, risulta imperdibile una visita al duomo della città, al cui interno sarà possibile scoprire alcuni antichi e preziosi manufatti ecclesiastici.

