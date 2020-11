Il cellulare è tra gli oggetti più maneggiati dei nostri giorni, per cui, il suo utilizzo diventa un’azione davvero quotidiana. Oramai, sono rimaste veramente pochissime persone che non lo usano. Anche nei posti più remoti del mondo, le persone non rinunciano all’acquisto di questo dispositivo elettronico. Ma questa azione quotidiana può provocare gravi rischi alla salute, ecco quali.

Innanzi tutto, è il luogo pieno di germi, infatti, in un articolo precedente abbiamo parlato del perché non bisogna portrarlo in bagno. Ma vediamo gli altri motivi per cui questa azione quotidiana può provocare gravi rischi alla salute.

Dolori cervicali

Usare il cellulare per un tempo prolungato e senza le dovute pause, mette il nostro collo in posizione di tensione. Per proteggere la nostra schiena, il collo e le braccia, si consiglia di tenerlo in alto durante l’uso.

Inoltre, è necessario fare una pausa ogni 20 minuti.

Arresto delle dita

In particolare, quello del pollice. Infatti, questo dito può rimanere dritto o, al contrario, piegato, per via dell’uso eccessivo.

Malfunzionamento dei dispositivi

La presenza ravvicinata dello smartphone ad alcuni dispositivi elettronici medicali, come peacemaker o dispositivi acustici potrebbe provocare disturbi di funzionamento degli ultimi.

C’è da specificare, che può succedere molto raramente e nel caso entrambi gli apparecchi abbiano una tecnologia non recente. Ma è comunque consigliabile di tenere il cellulare ad almeno 15 cm dall’apparecchio.

Incidenti stradali

L’uso del cellulare durante la guida è la causa primaria di incidenti stradali.

Oltre a rischiare una multa fino a 646 euro, si rischia l’incolumità e la vita, propria ed altrui. Questo bisogna ricordare ogni volta che vogliamo inviare un messaggio mentre guidiamo.

Sedentarietà e socializzazione

L’utilizzo prolungato del cellulare, soprattutto con funzione di intrattenimento, porta alcune persone, per lo più giovani, a rinunciare ad alcune abitudini sane.

In primis, si tende a muoversi di meno, preferendo la visione di un video ad una passeggiata.

L’altro problema è la socializzazione. Spesso l’intrattenimento offerto dal cellulare sostituisce una sana conversazione umana.

Inciampare

Sembrerebbe strano, ma il rischio di farsi male mentre si cammina e si guarda il cellulare è alto.

Ecco perché questa azione quotidiana può provocare gravi rischi alla salute.