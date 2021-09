In diversi articoli pubblicati sulla nostra testata abbiamo analizzato e approfondito il legame che esiste tra alimentazione e rischio di incorrere in un tumore. Abbiamo così scoperto come delle piccole abitudini quotidiani possano aiutarci a preservare la nostra salute e vivere più serenamente. Oggi andremo a scoprire un altro di questi piccoli gesti che potrebbe aiutare le donne ad abbassare il rischio di incorrere in alcune temutissime patologie. Infatti, questa azione da mamma viene spesso sottovalutata ma potrebbe aiutare a prevenire il cancro.

Piccole regole per il vivere sano

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Potrebbe contenere ben più di una verità il vecchio adagio “Bacco, tabacco e venere riducono l’uomo in cenere”. Certe cattive abitudini potrebbero portare a delle spiacevoli conseguenze anche in ambito oncologico. Come abbiamo sottolineato in un nostro articolo, infatti, l’alcol potrebbe concorrere a causare alcune delle patologie più temute. Allo stesso modo, il fumo è uno dei maggiori fattori di rischio per quanto riguarda varie malattie oncologiche. Più in generale, tabagismo e sovrappeso possono aumentare il rischio di incorrere in un tumore. Se vi sono cattive abitudini che possono aumentare questo rischio, ve ne sono però alcune che lo potrebbero prevenire. Tra queste, una sembra riguardare proprio le mamme.

Questa azione da mamma viene spesso sottovalutata ma potrebbe aiutare a prevenire il cancro

Non tutti lo sanno, ma l’allattamento del neonato ha degli effetti positivi sia su quest’ultimo sia sulla madre. Come sottolineato dalla Fondazione Veronesi il latte materno è l’unico alimento di cui un bambino appena nato ha bisogno fino al compimento dei sei mesi. L’assunzione di questo influenza inoltre il metabolismo del neonato, abbassando il rischio sul lungo periodo che questi possa incorrere nell’obesità. Dall’altra parte, l’allattamento protegge le mamme dal rischio di incorrere nel cancro al seno. Sembrerebbe infatti che tale rischio diminuisca con il tempo, e sia quantificabile in un 4% per ogni anno di allattamento.

Allattare per lunghi periodi di tempo abbasserebbe inoltre la possibilità di incorrere nell’osteoporosi, come anche nel cancro alle ovaie. A giustificare questo ruolo preventivo vi sarebbero tre fattori concomitanti. In primis, le donne che allattano tenderebbero a seguire delle abitudini di vita salutari, tenendo lontano alcol e fumo. Secondariamente, allattare abbassa l’esposizione femminile a scompensi ormonali e potrebbe aiutare il seno a formarsi in maniera completa. Comunque, è importante concludere sottolineando che secondo alcuni studi questi benefici per la salute riguarderebbero solamente le donne che si astengono dal fumo durante l’allattamento.

Approfondimento

In pochi lo sanno ma sono questi due i sintomi insospettabili di un possibile cancro al fegato