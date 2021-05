Guadagnare mentre si dorme è un sogno per molti. Ma, con un pizzico di fortuna, può trasformarsi in realtà. Questa azienda paga 1.200 euro per dormire, ecco l’imperdibile offerta di lavoro per gli amanti dei riposini.

Cercasi professionisti del riposino pomeridiano

C’è chi considera il sonno una perdita di tempo, e non farebbe mai un riposino nel mezzo della giornata. E c’è chi, invece, va pazzo per i sonnellini. Buone notizie per gli appartenenti alla seconda categoria: un’azienda cerca proprio loro.

Eachnight è il nome di un gruppo di esperti di qualità del sonno. Il loro più recente obbiettivo è studiare i pro e i contro del riposino pomeridiano. Per farlo, però, hanno bisogno di assumere cinque “professionisti del sonnellino”.

Il compito delle persone selezionate sarà fare un riposino ogni giorno, per trenta giorni consecutivi. Poi, recensire la qualità del sonno. Come compenso per la partecipazione all’esperimento, i partecipanti riceveranno 1.500 dollari, ovvero circa 1.235 euro. Insomma, non è uno scherzo: questa azienda paga 1.200 euro per dormire, ecco l’imperdibile offerta di lavoro per gli amanti dei riposini.

I requisiti per farsi pagare per dormire

I fortunati professionisti del pisolino saranno poi coinvolti in una serie di esperimenti. Lo scopo è testare qual è la durata ottimale del sonnellino, ma anche gli effetti dei riposini pomeridiani sulla stanchezza, sulla memoria, sulla motivazione e sulla produttività. Tutti i partecipanti dovranno essere disponibili per una videochiamata prima e dopo l’esperimento. Dovranno infine compilare un questionario per raccontare la propria esperienza.

Chi vuole farsi pagare per dormire deve affrettarsi: le candidature chiudono il 31 maggio. Per fare domanda, è necessario compilare un modulo sul sito dell’azienda. Ma quali sono i requisiti necessari?

Innanzitutto, bisogno avere almeno 18 anni. Tutte le nazionalità sono ammesse, ma è necessario sapere bene l’inglese. È poi importante essere veramente amanti del sonno e dei riposini. Per essere selezionati è utile anche avere precedente esperienza nella scrittura di recensioni.

