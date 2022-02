Questa Autorità nazionale offre 50 posti di lavoro stabili adatti a chi sogna di lavorare nella sicurezza informatica

La Gazzetta Ufficiale n. 15 del 22 febbraio riporta diversi bandi di concorso davvero interessanti. Abbiamo già illustrato, ad esempio, termini e requisiti per le domande ai 671 posti allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri. In questa sede, invece, considereremo il concorso per la copertura di 50 esperti indetti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. I posti sono tutti a tempo indeterminato e riguardano i seguenti profili:

n. 15 esperti per le funzioni tecnico/amministrativo di certificazione e ispezione;

n. 10 esperti per le funzioni di tecnico hardware e tecnico di telecomunicazioni con esperienza nello sviluppo hardware;

n. 15 esperti per le funzioni di tecnico software;

n. 4 esperti per le funzioni di gestione e realizzazione di programmi industriali;

n. 3 esperti per le funzioni di tecnico crittografo;

n. 3 esperti per le funzioni operative di cybersecurity.

Nel complesso, dunque, questa Autorità nazionale offre 50 posti di lavoro presso la sede di Roma. A tutti i profili vengono richieste precise esperienze pregresse (specificate nel bando) e attinenti al ruolo da ricoprire.

Uno sguardo ai requisiti di ammissione al concorso

La partecipazione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

laurea magistrale/specialistica, o di vecchio ordinamento, conseguita con il punteggio di almeno 105/110 (o votazione equivalente). Quanto alle classi di studio, esse attengono ai poli di informatica, ingegneria, matematica e fisica e sono dettagliate all’avviso;

la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego;

infine non bisogna aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’ambito dell’Agenzia.

La possibile preselezione

Le istanze vanno prodotte entro il termine massimo delle ore 16,00 del 25 marzo.

Sempre in tema di scadenza, ricordiamo che entro il 14 marzo ci si può candidare per i 1.249 posti presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Vediamo adesso com’è articolata la fase della selezione dei partecipanti. Nel caso in cui dovessero pervenire più di 600 domande per ciascun concorso, l’Agenzia darà il via alla preselezione per titoli dei candidati. In tal modo verranno individuati i 600 candidati che accederanno alla relativa prova scritta.

In particolare, saranno attribuiti da 1 (voto laurea pari a 105 o 106) a 3 punti (voto laurea pari a 110 o 110 e lode) alla laurea. Il punteggio conseguito alla preselezione non concorre alla formazione di quello finale e definitivo.

Questa Autorità nazionale offre 50 posti di lavoro stabili adatti a chi sogna di lavorare nella sicurezza informatica

A seguire, la procedura concorsuale prevede una prova scritta e una orale (si svolgono a Roma) sulle materie indicate nei programmi allegati all’avviso. Lo scritto prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità. I 3 quesiti sono valutati fino a un massimo di 60 punti (20 punti massimo a prova), mentre l’elaborato in lingua è corretto solo a chi totalizza almeno 36 punti.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle selezioni a prender visione integrale del bando al fine di sciogliere tutti i dubbi del caso.

Approfondimento

Questi lavoratori e questi genitori possono fare domanda per le borse di studio fino a 6.000 euro.