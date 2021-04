Molte persone odiano fare le faccende di casa. Lavare i piatti, fare il bucato, spolverare e fare generale manutenzione della casa è un’attività che ci ruba molto tempo, e spesso interferisce con i momenti di svago.

Una di queste attività in particolare è considerata indispensabile dalle casalinghe, non solo di oggi, ma anche dei secoli passati. I giovani però odiano questa faccenda domestica, e molti hanno semplicemente deciso di non farla più. Questo potrebbe portare a una nuova normalità, e a far sparire dalle nostre case un oggetto che oggi è familiare a tutti.

Questa attività tanto amata dalle casalinghe ha i giorni contati perché i giovani la odiano e non la fanno più.

I giovani non stirano più

Ma di quale attività stiamo parlando? Si tratta dell’abitudine di stirare i vestiti. Questa attività tanto amata dalle casalinghe ha i giorni contati perché i giovani la odiano e non la fanno più.

Per accorgercene basta notare la proliferazione di vestiti in fibre che non necessitano di essere stirate, e la cospicua mancanza di ferro e asse da stiro nelle case di molte persone under 30.

Ma se davvero i giovani non stirano più, saranno condannati ad andare in giro con la camicia perennemente stropicciata? In realtà esistono delle alternative. Vediamo quali.

Ci sono delle alternative

Spesso la stiratura dei vestiti si rivela in realtà inutile. La maggior parte dei capi possono essere indossati senza stiratura, soprattutto se si stendono con attenzione, in modo che non si formino delle pieghe.

Anche quando si tratta di capi più delicati, ad esempio camice o pantaloni eleganti, esistono delle alternative al ferro da stiro. Per esempio, possiamo ‘stirare’ i capi con una semplice e leggera macchinetta che può essere passata sulla superficie della stoffa con il capo appeso a un attaccapanni, senza asse da stiro.

Se invece non vogliamo convertirci alla nuova moda, e preferiamo la stiratura tradizionale dei capi, attenzione a quelli scuri: non tutti lo sanno, ma i capi scuri vanno stirati in questo modo.