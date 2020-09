Questa antica tradizione diventerà fashion 

Il Knitting dilaga dagli Usa all’Europa. Levatevi dalla testa l’hobby della nonna, quest’antica tradizione diventerà fashion.

Lavorare a maglia è un vero e proprio trend che parte dal suo potere anti stress. A lanciarlo, le attrici hollywoodiane tra un ciak e l’altro sul set. E così la rete si popola di foto che immortalano la sexy Sarah Jessica Parker intenta a sferruzzare. Oppure Uma Thurman che passa il tempo con la maglia in barca. Ma anche Russel Crowe, che si mette in posa davanti all’obiettivo con ferri e lana.

L’arte della maglia

Da antica arte ormai poco vissuta a fashion statement, lavorare a maglia è terapeutico. Lo era per le nostre nonne, e ora lo è per noi. Questo lavoro manuale favorisce il relax, donando un vero e proprio antidoto per il benessere del nostro organismo. A giovarne è proprio il nostro sistema nervoso che, impegnato a sferruzzare, allontana i motivi di agitazione da cui si è afflitti. Il lavoro che porta a creare abiti o accessori, regala molte soddisfazioni. Il piacere di vedere indossata una sciarpa o un maglione che ha preso vita nelle nostre mani, non ha paragoni.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quest’antica tradizione diventerà fashion

Tra i trend dell’autunno abbiamo parlato di texture e volumi, ma niente incarna questi trend quanto il lavoro a maglia! Lo sferruzzare, oltre ad essere originale, è dunque un passatempo che regala autostima. Il portare a termine una nostra creazione corrisponde al raggiungimento pieno di un obiettivo. Un po’ come fossimo stilisti o artigiani. Lavorare a maglia è adatto a chi è in cerca di un hobby tranquillo. E a chi desidera staccare la spina immergendosi nella creatività.

Un’attività adatta a tutti. Un modo per essere operosi e rilassarsi allo stesso tempo. Un insieme di tecniche da riscoprire e coltivare. Il knitting, produrre lavori a maglia come forma d’arte, è un trend che affascina e coinvolge sempre più persone nel mondo, indipendentemente dal genere e dall’età.