Nel 2020 tutti noi abbiamo visto ridimensionare alcune delle nostre abitudini preferite, cambiate proprio in relazione al fatto che molte cose non si sono potute più fare. Tra queste, purtroppo, vi è stata anche la rinuncia al piacere di andare a mangiar fuori una pizza. Gli italiani però, si sa, sono un popolo che non si arrende e che appena si presenta un problema, subito si mostra volenteroso di trovare una soluzione. Proprio per questo, in moltissimi, hanno preferito rimboccarsi le maniche e imparare a fare la pizza in casa, piuttosto che rinunciare per mesi al gusto di questo ottimo piatto.

L’ingrediente inaspettato

Ci ricordiamo tutti di come, la scorsa primavera, era pressoché impossibile trovare un pacco di farina al supermercato. Tutti infatti abbiamo avuto la stessa idea, e abbiamo cercato di sconfiggere la noia mettendoci alla prova in cucina. Per quanto possa sembrare semplice però, in realtà esistono diversi modi per preparare l’impasto della pizza, ed è necessario conoscere qualche segreto per esser certi di ottenere un ottimo risultato. A questo proposito, oggi vogliamo svelare un ingrediente inaspettato che, se aggiunto all’impasto, può regalarci una grande sorpresa. Vediamo dunque perché questa alternativa al lievito renderà la pizza fatta in casa più croccante che mai.

La birra

Ognuno di noi ha un’idea chiara su come ama mangiare la pizza. C’è chi la preferisce alta e morbida, e chi invece non riesce a resistere ad una crosta bassa e croccante. Bene, queste differenze sono ovviamente determinate dal tipo di preparazione che seguiamo e, più in particolare, da quali ingredienti scegliamo per l’impasto. In questo articolo, ne vogliamo svelare uno alquanto interessante. Dunque ecco perché questa alternativa al lievito renderà la pizza fatta in casa più croccante che mai. Come sappiamo l’impasto si prepara unendo farina, acqua, lievito, olio e sale. Cosa succede però se, al posto del lievito, utilizzassimo della birra? Andiamo subito a scoprirlo.

Non sono pochi infatti a sostituire il lievito con questa amatissima bevanda, e il motivo risulta ben comprensibile. Difatti la birra non solo abbassa il pH dell’acqua, accelerando il processo di lievitazione, ma possiede anche molti zuccheri. Quest’ultimi, caramellandosi in cottura, renderanno estremamente croccante la pizza, certamente di più rispetto all’utilizzo del lievito. Parliamo di un esperimento che in molti hanno seguito, e di cui non si sono assolutamente pentiti. La prossima volta dunque potremmo dargli una chance, e scoprire magari un nuovo metodo che ci regalerà un piatto estremamente gustoso. Infatti questa alternativa al lievito renderà la pizza fatta in casa più croccante che mai.