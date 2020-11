Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La zucca è l’ingrediente principe degli autunni e degli inverni in tutto il mondo. Si presta bene a qualunque tipo di ricetta, che sia salata o dolce, e la sua preparazione è facilissima. Se si vogliono stupire gli ospiti si può preparare la quenelle di zucca, un primo saporito e di facile resa. Con la ricotta poi, si sposerà benissimo con dei vini delicati per rendere il pasto un’esperienza di gusto. Vediamo come realizzare le quenelle di zucca, un primo saporito e di facile resa.

Ingredienti

700 gr di zucca;

350 gr di ricotta di pecora;

2 uova;

100 gr di parmigiano;

farina di riso qb;

olio extravergine d’oliva;

un pizzico di cannella;

sale e pepe qb.

Quenelle di zucca, un primo saporito e di facile resa. Procedimento

Tagliare la zucca a tocchetti e farla cuocere con un filo d’acqua finché non si sfalda e non diventa una purea. Sgrondare la ricotta dalla sua acqua e mescolarla alle due uova in una ciotola capiente. Aggiungere il parmigiano, circa 70 gr, la cannella, il sale e il pepe e la zucca.

Coprire quindi con un piatto e far riposare il composto ottenuto per circa un paio d’ore nel frigo.

Preparare una pentola di acqua salata e portarla a bollore.

Prendere il composto dal frigo. In un piatto, mettervi la farina di riso.

Con l’aiuto di due cucchiai, prendere il composto, sagomarlo con l’aiuto dei cucchiai e passarlo nella farina di riso per ottenere una leggera impanatura.

Lessare il composto nell’acqua che bolle con l’aiuto di una schiumarola. Finire l’impasto e aspettare che le quenelle vengano a galla per recuperarle con la schiumarola. Quando verranno a galla, dividerle nei piatti di portata e aggiungervi a fianco un’insalata semplice o un contorno di patate al forno. Le quenelle di zucca sono dunque pronte per essere servite ai nostri ospiti.