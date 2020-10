Il mondo sta affrontando un momento difficile. Questo ormai è noto a tutti. E i dati degli ultimi giorni confermano che l’emergenza Covid-19 sia tutt’altro che terminata. I numeri sono di nuovo aumentati, e le restrizioni continuano a essere emanate. E i cittadini italiani (e di diversi Paesi del mondo) stanno passando ancora più tempo nella propria casa. Questa è una conseguenza inevitabile, data la situazione che si sta affrontando. C’è però una cosa che tutti dovrebbero sapere. E noi di ProiezionidiBorsa vogliamo dare un consiglio a chiunque tema un secondo lockdown perché ha paura di non reggere un tempo troppo lungo tra le mura del proprio appartamento. Ecco quello che tutti in vista dell’emergenza dovrebbero fare nella propria casa per scacciare la negatività.

Rifugio e sicurezza

Come poc’anzi accennato, il tempo che tutti trascorreranno in casa sarà molto. E se c’è chi è abituato, altri si sono trovati completamente presi alla sprovvista. Per molti, infatti, è inusuale passare così tanto tempo tra le mura domestiche. E questo può fortemente incidere sulla psicologia. Ma ci sono dei piccoli trucchi che possono essere adottati. E soprattutto che potrebbero aiutare la maggior parte delle persone a vivere questo momento più “serenamente”. O, quantomeno, a cercare di affrontare la situazione con un altro spirito. Quindi, ecco quello che tutti in vista dell’emergenza dovrebbero fare nella propria casa.

I consigli per avere una casa che emana positività

Per prima cosa, bisogna liberarsi degli oggetti in eccesso che non servono più. Accumulare cianfrusaglie, infatti, non può far altro che aumentare le energie negative presenti nell’appartamento. Questo farà sì che l’appartamento appaia più pulito e ordinato. E dunque che emani, di conseguenza, un’energia positiva. Inoltre, la luce del sole sarà fondamentale per iniziare la giornata con il piede giusto. Perciò, se non si riesce a sopportare il freddo, e quindi non si vogliono aprire le finestre, almeno le serrande dovranno rimanere aperte durante il giorno.

Circondarsi di piante, poi, è un’ottima idea. Il verde in una casa può far tornare il buonumore in un lampo.

