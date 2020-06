La banana è un prezioso alimento. Sappiamo che è ricca di minerali, tra cui potassio, magnesio, zinco. È anche una buona fonte di vitamine, tra cui vitamina A (betacarotene) e vitamine del gruppo B. Contiene fibre e fitosteroli ed è un frutto altamente energetico. Di queste proprietà beneficiano sistema cardiovascolare, digestivo e resistenza fisica, per questo la banana è ottima per l’alimentazione degli sportivi.

È bene conoscere il valore nutrizionale e i benefici che derivano dal consumo di questo frutto, ma non finisce qui! Infatti esistono dei rimedi naturali che probabilmente non conosci e che sono davvero curiosi.

Non si butta via niente: dalla polpa alla buccia, ecco quello che non sapevi sulle banane.

Un’amica per la pelle

Schiaccia una banana matura e aggiungi un cucchiaino di miele. Otterrai una maschera naturale per il viso. La banana attenua il gonfiore sotto gli occhi, ostacola la formazione dei radicali liberi che causano segni di invecchiamento, e rende la pelle morbida.

La buccia di una banana strofinata delicatamente sul viso è invece un rimedio naturale contro i brufoli o l’acne. Ha un effetto antinfiammatorio e leggermente esfoliante.

Ricorda che la parte da applicare sulla pelle è la parte interna della buccia!

Sempre grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, la buccia di banana può essere premuta come un impacco fresco su punture d’insetto, scottature solari o graffi. È consigliata anche per sconfiggere le verruche. Bisogna applicarla con del nastro medico e tenendola per tutta la notte o anche per più notti.

Una banana per il sorriso

Un’altra cosa che forse non sapervi è che strofinare i denti con l’interno della buccia di banana li renderà più bianchi. Si consiglia di farlo per una settimana, sfregando i denti ogni giorno per due minuti.

Inoltre potrebbe essere d’aiuto contro gengiviti e parodontiti, a sostenere questa tesi uno studio scientifico che ne dimostra le specifiche proprietà antibatteriche.

Puliti e splendenti

Puoi pulire l’argenteria e l’acciaio strofinandovi la buccia di banana. Usala per esempio su lavabo e fornelli, o sulle posate. Dopodiché passa un panno morbido o un tovagliolo di carta per rimuovere i residui e avrai le superfici pulite e lucenti. Con l’interno della buccia di banana si possono lucidare e ringiovanire anche gli accessori in cuoio, come scarpe, borse, cinture o portafogli.

