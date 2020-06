Ecco quello che in cucina forse non hai mai pulito (ma dovresti). La cucina è una delle aree della casa che puliamo più spesso. Cuciniamo lì tutti i giorni, quindi siamo molto attenti a pulirla nel modo giusto. Ma sei sicuro di pulire esattamente tutto? Perché oltre a piano cottura, lavandino e ante, ci sono delle aree o degli utensili che a volte dimentichiamo. E sono proprio quelli in cui si annidano più batteri. I germi e i batteri infatti, sono sempre pronti a stanziarsi in ambienti umidi. E la cucina così li invita praticamente a nozze.

Tra quello che in cucina forse non hai mai pulito (ma dovresti) ci sono proprio loro. Maniglie e manopole di forni e frigoriferi infatti sono un pericolo per la salute di tutta la famiglia. Vengono toccate tutto il giorno. E da tutti gli abitanti della casa. E si trovano, rullo di tamburi, al nono posto nella top 10 delle zone meno igieniche della casa. Puliscili sempre con attenzione quindi. Bicarbonato o aceto bianco, come sempre, potranno aiutarti.

I mobili

La sporcizia in casa si annida ovunque. Ma hai mai pensato a quanto sporco si accumula sui mobili? E se immagini che questi mobili si trovano in cucina la situazione peggiora. Lì è dove cucini il cibo che poi ingerirai. Quindi deve essere tutto perfettamente igienizzato. Le micro-particelle di polvere sui mobili rappresentano un grande pericolo. Potrebbero infatti finire nel cibo o nei piatti. Ecco perché, almeno una volta a settimana, assicurati che la parte alta dei mobili sia splendente!

Le guarnizioni dei frullatori

I frullatori. Sì, proprio loro. Le guarnizioni di questi elettrodomestici sono sporchissime. Addirittura, secondo una ricerca di NSF, risultano essere il terzo prodotto più sporco in casa. Quindi, armati di pazienza e olio di gomito. Cerca di pulirli il più spesso possibile. Così sarai sicuro che germi e batteri spariranno!

La macchinetta del caffè

“Ah che bell’ ‘o café!”. Per noi italiani è un vero e proprio stile di vita. La nostra amata moka ci segue ovunque. Molti di noi addirittura se la portano per i viaggi all’estero. Insomma, il caffè, quello italiano, per noi è una costante. Ma attenzione: la macchinetta del caffè è un covo di germi e batteri. Gli studi dimostrano che è addirittura più infestata di germi della tavoletta del WC. Per questo lavata sempre con aceto bianco. Così eliminerai tutte le impurità. E il tuo caffè sarà salvo!