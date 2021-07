La carta stagnola è uno di quei materiali dalle infinite possibilità. Viene usata soprattutto per cucinare, ma tenerla costretta nella cucina è un peccato. Infatti, si può riutilizzare in tutta la casa per risolvere moltissimi problemi. Quello che è possibile fare con i fogli di alluminio ci lascerà a bocca aperta dallo stupore per quanto sono versatili. Andiamo a vedere quindi alcuni trucchi che adotteremo fin da subito.

Abbiamo già parlato in questo articolo di come si possa usare l’alluminio per le batterie e per rendere i nostri vestiti perfetti. L’utilità della carta stagnola non si ferma qui però.

Con una striscia di carta stagnola possiamo sigillare nuovamente dei sacchetti di plastica, un trucco utilissimo per viaggi e per conservare meglio i cibi. Basterà posizionare la striscia lungo il bordo, piegarla in modo da chiudere il bordo e fissarla con il ferro da stiro.

Ci sono due cose che non possono mancare in una casa italiana: la carta stagnola e il Wi-Fi. La carta stagnola è utilissima per cucinare e involtare cibi. Il Wi-Fi è necessario per stare collegati al mondo e poter lavorare sul computer. Nessuno si sognerebbe di mettere queste due cose insieme. Sembra impossibile, eppure la carta stagnola può rendere il Wi-Fi più veloce.

Per fare ciò, basta posizionare un grosso pezzo di carta stagnola dietro il modem, come fosse uno specchio. Posizionandolo vicino all’antenna e aspettando qualche minuto, l’alluminio condurrà il Wi-Fi e farà andare l’Internet più veloce.

La carta stagnola può aiutarci anche a conservare i cibi che meno sospettiamo. Per mantenere le banane fresche più a lungo, per esempio, basta avvolgere il gambo in un foglio di alluminio. Ciò permetterà di ritardare la marcescenza e il rovinarsi delle stesse. Se poi abbiamo dello zucchero di canna indurito, la carta stagnola può tornarci di nuovo utile. Mettiamo il blocco, avvolto nell’alluminio, in forno a temperatura bassissima. Dopo pochi minuti, sarà facile far sgretolare lo zucchero.

