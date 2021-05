Per chi soffre di allergia il periodo primaverile è forse quello più tosto. Il naso cola di continuo, gli occhi prudono e si continua a starnutire. I soggetti allergici solitamente lo sanno e quindi prima che si scateni la primavera si armano di antistaminico o in casi più gravi di cortisone.

La rinite allergica

L’allergia compare in primavera perché è il periodo in cui avviene l’impollinazione. Infatti, in cielo si spostano nubi di polline che andranno poi a posarsi sui fiori. E proprio questo polline che si sposta è la causa dei continui starnuti o degli occhi che lacrimano. La rinite allergica è forse una delle allergie più diffuse in Europa, ma con i giusti medicinali si può controllare.

Nell’aria, un po’ come il polline, c’è una credenza popolare a cui spesso si crede. Infatti, quelle palline bianche che volano per aria durante la primavera sono pollini e creano allergia?

Le palline bianche in cielo

Facciamo un po’ di chiarezza su cosa sono queste palline che volano in cielo. Partiamo con il dire che questi non sono pollini. I pollini, infatti, non sono visibili ad occhio nudo, mentre queste palline bianche si vedono eccome. Questi in realtà sono dei vascelli che portano in giro i semi dei pioppi. Infatti sono chiamati lana dei pioppi, ma il vero nome è pappi.

Questi in realtà sono costituiti da cellulosa che è anallergica. Quindi di per sé non creano allergia. Ma c’è un problema. Infatti, dato che si spostano nell’aria, sono soliti portare con loro anche il polline di altre piante, che casualmente si poggia sui pappi. Quindi, si è allergici ai pollini che vi si poggiano sopra e vengono portati a spasso nel cielo da questo vascello bianco e non si è allergici al pappo in sé.

Per sapere quanto polline c’è nell’aria e il periodo di fioritura della pianta a cui siamo allergici è necessario consultare i calendari pollinici.

Se in futuro, dunque, ci domanderanno “quelle palline bianche che volano per aria durante la primavera sono pollini e creano allergia?” ora conosciamo la risposta!polline

Approfondimento

