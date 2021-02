Parlare di ultracentenari in quest’ultimo anno, nel quale i nostri cari anziani stanno pagando un durissimo dazio alla vita, sembrerebbe quanto mai fuori luogo. Eppure, proprio per l’anomalia della cosa, recentemente persino un grande network americano si è occupato di quel piccolo comune italiano degli ultracentenari arzilli e felici. Si tratta di Pollica, piccolo e affascinante comune campano della costa del Cilento. La prima volta che la CNN si interessò a questo ennesimo gioiello della nostra penisola, correva addirittura l’anno 2016. Eppure, a distanza di 5 anni, è stato nuovamente menzionato, con l’inserimento di prestigiosi studiosi americani alla caccia del segreto della longevità. Che, analizzeremo assieme ai nostri Esperti in questo articolo.

Camminata e alimentazione

Ancora una volta, la conferma del benessere fisico arriva principalmente da due fattori: attività fisica e alimentazione sana. Nello specifico, i ricercatori americani, ai quali si sono poi uniti anche gli inglesi di Oxford, darebbero il merito di questa longevità a:

passeggiate in riva al mare e in mezzo alla natura;

dieta mediterranea.

A ciò si uniscano: eliminazione o riduzione del fumo, un riposo adeguato e una quotidiana socializzazione. È ovvio che soprattutto quest’ultimo punto sia venuto a mancare per buona parte degli ultimi 365 giorni. Ma, la possibilità di andare a fare delle passeggiate da soli, col cane, o in compagnia del partner, ha comunque sempre fatto la differenza.

Frutta e verdura ma anche una sorpresa

Quel piccolo comune italiano degli ultracentenari arzilli e felici vede dunque poggiare le sue fortune sulla sua splendida posizione geografica, ma anche sulla dieta quotidiana. Secondo i dati raccolti dai ricercatori, non solo per gli abitanti di Pollica, ma per tutti quelli della terra, sono fondamentali:

frutta e verdura;

olio extravergine;

uova e legumi;

cipolle;

frutta secca;

pesce e carne bianca, ma con moderazione;

aglio e peperoncino.

E, a sorpresa, ma non tanto per i nostri Lettori, che ne sono abituati, l’utilizzo del rosmarino e delle piante aromatiche del nostro orto: la salvia, il basilico, il prezzemolo, l’alloro e la maggiorana. Cerchiamo invece di limitare i dolci, le patate dolci, la carne rossa, i fritti e i formaggi grassi.

