Gli uomini sono alle prese quasi tutti i giorni con la barba mentre le donne, meno frequentemente, con i peli. Però sia per l’uno che per l’altro tagliarsi mentre si stanno depilando con il rasoio accade spesso e volentieri. Quel maledetto taglietto superficiale da rasoio è un incidente frequente ma scopriamo cosa fare eventualmente.

Attenti alla durata della lama

L’errore più ricorrente è di usare una lama non più affilata a causa del riuso frequente. Inoltre i più coraggiosi si depilano senza usare sapone e crema. Però rispetto a questo punto vogliamo svelare un segreto particolare: c’è chi fa la barba usando solo acqua calda e non si taglia minimamente.

Tagliare la barba solo con acqua calda

Gli uomini a questo stratagemma non ci credono minimamente ebbene esista sulla faccia della terra chi lo fa e ottiene risultati straordinari riuscendo a fare pelo e contropelo. L’importante è bagnare il viso con acqua molto calda e vedrete che il risultato si ottiene semplicemente.

Il fastidioso taglio

Ora però ritorniamo al discorso precedente dei taglietti superficiali per l’uso del rasoio. A nessuno piace avere un taglio sul corpo e perciò quando accade dispiace seppur si vede minimamente. Però ora quando il taglio è avvenuto sulla pelle bisogna ricorrere ai ripari. Prima di tutto pulire l’area con acqua calda e tamponare con una garza oppure un panno evitando la salvietta.

Disinfettare la ferita

Per maggiore sicurezza, la piccola ferita può essere disinfettata con un unguento antibatterico. La migliore soluzione è far asciugare la ferita all’aria aperta senza mettere nessun tipo di cerotto. Logicamente con il rasoio su quella parte del corpo non bisogna ripassarci subito altrimenti l’emorragia riesplode.

Il segreto delle donne

Nella cura del proprio corpo le donne hanno una marcia in più e conoscono i rimedi più particolari. Ebbene una donna quando si taglia con il rasoio per eliminare qualche pelo in più ricorre alla matita emostatica. Questo prodotto contiene un astringente capace di far coagulare il sangue velocemente.

Un’altra soluzione è applicare l’allume di potassio capace di restringere i tessuti della pelle e coagulare il sangue. Parallelamente agisce come antisettico e perciò lenisce da eventuali bruciature da rasoio.