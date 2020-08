Quattro trucchi per tornare subito in forma dopo Ferragosto. Finito il week end di Ferragosto, ora è giunto il momento di fare i conti con le abbondanti abbuffate di questi giorni. In questo articolo, vi mostriamo quattro trucchi per tornare subito in forma dopo Ferragosto.

Difficile rinunciare alle prelibatezze della tavola. Diciamo la verità, in questo periodo particolarmente stressante, fatto di crisi economiche e rinascite, la dieta è l’ultimo dei pensieri.

Tenersi in forma, però, oltre che far bene all’estetica è un vero toccasana per la nostra salute. Dunque, non perdetevi d’animo! Ecco per voi qualche piccolo consiglio per sgonfiarvi dopo gli eccessi.

Prima colazione, il pasto più importante

Il pasto più importante è la prima colazione. Questo è anche l’unico momento della giornata in cui sarà possibile concederci dei dolci senza sentirci particolarmente in colpa.

Al cornetto “classico”, quello che troviamo al bar, preferite un paio di fette di pane e miele o un velo di marmellata, anche zuccherata va bene.

Consigliato, al mattino e a digiuno anche un bicchiere di acqua tiepida con del succo di limone fresco. Questo metodo contribuisce alla purificazione dell’intestino e del fegato.

Integra con tanta acqua

Idratate il vostro organismo con tanta acqua. In alternativa, provate anche gli infusi. In commercio si possono trovare di tanti tipi e fragranze. Preparateli di prima mattina, versateli in un thermos e portateli con voi anche al lavoro, da bere durante la giornata.

Ortica, finocchio e rosa canina, ricca di vitamina C e antiossidanti, ma anche il tarassaco, sono generalmente le piante detossinanti più adatte per sgonfiarvi.

A pranzo e cena preferisci tante verdure

Per disintossicare l’organismo non serve sottoporsi a diete drastiche.

L’importante è attenersi al giusto equilibrio di calorie che ingeriamo, distribuendole bene nel corso della giornata.

Le fibre velocizzano il metabolismo e aumentano il senso di sazietà, per questo motivo, è consigliabile assumerne molte.

Per gli esperti, un piatto ideale, se ci si vuole disintossicare dopo le abbuffate, è costituito da una porzione di cereali accompagnati da ortaggi diuretici.

Medesimo ragionamento va fatto di sera per la cena. Non eliminate i carboidrati, scegliete piuttosto porzioni più abbondanti di verdura. In molti casi, è consigliabile anticipare i carboidrati o le proteine con un bel piatto di verdure. Ti daranno senso di sazietà ancor prima di toccare un primo o un secondo piatto.

Attività fisica, sempre indispensabile per velocizzare gli effetti della dieta

Se a questi accorgimenti culinari ci aggiungete anche una moderata attività fisica, i risultati non si faranno attendere.

Se “Quattro trucchi per tornare subito in forma dopo Ferragosto” ti è stato utile, leggi anche “Ecco perché sei a dieta e non perdi peso: lo dice la scienza”.