Non tutti hanno la fortuna di avere case grandi e sempre luminose. Quando ci ritroviamo ad arredare casa, dobbiamo prestare attenzione a diversi criteri per ottimizzare la luce naturale. Oggi, con questo articolo infatti vogliamo svelare quattro semplici trucchi per avere una casa più soleggiata e luminosa.

L’importanza delle tende

Pur essendo un criterio trascurato da molti, la scelta delle tende è più importante di quanto sembri. Questo perché se si sceglie una tenda dai toni troppo scuri certamente toglierà luce alle nostre stanze. Ma la scelta del colore non è l’unica da non sottovalutare. Infatti, se il tessuto scelto è troppo pesante e spesso, questo non farà passare la luce e renderà più buia la nostra casa.

Specchi

Gli specchi, oltre a rendere più ampi gli spazi, se posizionati in punti strategici della casa possono regalare anche molta luce. Dunque, se il nostro problema è la luminosità possiamo studiare degli ambienti con specchi di diverse dimensioni per ottenere più luce. Un buon consiglio è quello di posizionare uno specchio di fronte ad una finestra. Se lo facciamo, la nostra stanza verrà inondata dalla luce, perché essa sarà riflessa in tutta la casa.

Pareti e arredamento

Se abitiamo in uno spazio piccolo e non molto luminoso, utilizzare colori scuri sarà controproducente. Questo discorso vale sia per pareti e pavimenti sia per l’arredamento. Inoltre, la Redazione consiglia di utilizzare mobili bassi per non ostacolare la luce che entra da porte e finestre. Un’ottima idea per rendere l’ambiente luminoso è anche scegliere dei complementi d’arredo in vetro o plexiglass: questo darà la percezione di un ambiente più ampio e luminoso.

Usare eyecatcher

Eyecatcher è un termine inglese usato per indicare un elemento che cattura lo sguardo. Questo può essere un complemento d’arredo che sia in grado di catturare l’attenzione di chi guarda distraendolo dalle zone buie. Qualche esempio di eyecatcher può essere un grande quadro o un ritratto, un mobile molto particolare e di design che catturi l’attenzione. Un elemento utile a questo fine è anche una parete di un colore diverso dalle altre che può distrarre dalle zone di penombra.

Questi sono quattro semplici trucchi per avere una casa più soleggiata e luminosa: metterli in pratica farà davvero la differenza.

