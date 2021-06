Gli amanti dello sport non badano mai a temperature: caldo o freddo poco cambia, l’importante è allenarsi con costanza.

Se questo vale per i patiti del fitness, purtroppo non vale anche per gli sportivi cosiddetti “sporadici”. Rientra in questa categoria probabilmente la maggior parte delle persone, cioè coloro che praticano attività fisica una volta ogni tanto, giusto per rimettersi in forma. È proprio per queste persone, che come detto rappresentano proprio la maggioranza, che le temperature contano eccome.

Quest’inverno, i nostri esperti di fitness hanno parlato dell’importanza di allenarsi al freddo (si veda questo articolo) per due importanti ragioni. La prima riguarda il metabolismo, dato che praticare sport a basse temperature lo accelera notevolmente, mentre la seconda ha a che fare con la pelle. Durante le stagioni fredde, infatti, il viso risulta più compatto ed elastico.

Cosa possiamo dire invece del caldo?

Caldo e allenamento

Qui le cose cambiano se consideriamo che i 30 gradi portano spossatezza e calo delle energie. La fatica raddoppia e le prestazioni si riducono di conseguenza. Partendo da queste premesse, dovremmo pensare di non allenarci per tre mesi d’estate, ma non è questa la soluzione. Infatti, ecco le quattro regole d’oro per allenarsi d’estate ottimizzando i risultati senza patire il caldo.

Idratazione e abbigliamento

La prima regola è idratarsi. Sembrerà scontato per tanti, ma dobbiamo fare una precisazione. Non vogliamo dire che bisogna bere durante l’attività, anzi è ciò che sconsigliamo. Suggeriamo piuttosto di bere sino a mezz’ora prima di allenarci e soprattutto alla fine.

Meglio prediligere l’acqua tiepida ed evitare quella molto fredda che potrebbe provocare una brutta congestione. Inoltre, è bene bagnare frequentemente tempie, polsi e la parte dietro le orecchie con acqua fresca.

La seconda regola riguarda l’abbigliamento, evitiamo indumenti sintetici e stretti e optiamo invece per maglie e pantaloncini di cotone confortevoli.

Sudore e abbigliamento

La terza regola riguarda il sudore e precisamente l’importanza di cambiarci con una certa frequenza dato che d’estate si suda molto. In questo modo eviteremo il raffreddore e ci sentiremo meglio con dei vestiti asciutti addosso.

La regola d’oro per eccellenza

Per ultima, ma certamente non per importanza, ecco la regola per eccellenza dello sport in estate: il tempo. Cosa significa il tempo? Significa ridurre i tempi di allenamento, ma aumentarne l’intensità. In questo modo daremo una “spinta” al metabolismo, senza rischiare di collassare.

Gli esperti di fitness suggeriscono di preferire le cosiddette ripetute, cioè scatti di velocità per pochi secondi. Basta ripetere l’esercizio una decina di volte o alternare corsa e camminata per circa 20 minuti.

Sono queste le quattro regole d’oro per allenarsi d’estate ottimizzando i risultati senza patire il caldo. Lo sport è alla portata di tutti, basta praticarlo nel modo corretto.