San Valentino è alle porte! È arrivato il momento di scegliere con attenzione un regalo che possa far sentire il partner speciale e amato. Se non volete ripiegare sulla solita scatola di cioccolatini o sul noto mazzo di rose rosse, ecco i quattro regali originali per stupire a San Valentino:

Ukulele

Regalare un hobby significa regalare al partner del tempo per sé stesso per crescere e imparare cose nuove. L’ukulele è uno strumento a corda, una sorta di piccola chitarra con quattro corde. È consigliato anche agli inesperti perché è fra gli strumenti più facili da suonare. Inoltre, la melodica che produce è molto rilassante e adatta a serate romantiche.

Torta fatta in casa

Può sembrare banale ma non lo è. Un dolce fatto in casa, soprattutto se chi lo cucina non è un amante dello stare ai fornelli, può essere una piacevole sorpresa per il partner. L’ingrediente su cui puntare è sicuramente il cioccolato, le nocciole, i lamponi e le fragole. Un bello stampo a forma di cuore contribuirà a rendere il vostro pensiero ancora più romantico.

Gioco da tavola

Ormai esistono giochi da tavola di tutti tipi e per tutte le occasioni. In commercio è possibile reperirne alcuni creati appositamente per le coppie o da giocarci in due. Un regalo da usare subito per trascorrere la serata di San Valentino in allegria.

Rosa stabilizzata

Il mazzo di rose sarebbe un regalo fin troppo banale. Ma una rosa stabilizzata potrebbe essere una versione originale del più classico dei regali da San Valentino. I fiori stabilizzati sono fiori che subiscono un processo di stabilizzazione, procedimento che gli permette di non perdere freschezza e colori. Non necessitano di luce e acqua e questo li rende un regalo perfetto per chi non ha proprio il pollice verde!

Uno di questi quattro regali originali per stupire a San Valentino abbinata ad una cena di pesce fatta in casa, potrebbe rendere questo giorno ancora più memorabile.