Le prime ore di pieno sole dell’anno iniziano a scaldare le giornate vicine alla primavera. Dopo un anno indubbiamente complicato e una socialità tanto provata, la voglia di godere delle belle giornate è davvero tanta. Se il desiderio è trascorrere una giornata all’aperto con il giusto outfit, ecco quattro nuove tendenze per la primavera a cui è impossibile rinunciare . Il denominatore comune? I colori, ovviamente!

Stampe foulard

I saldi non hanno fatto in tempo a finire che già le nuove collezioni fanno gola alle appassionate di moda. Basta spulciare le prime pagine delle new entry per notare la prevalenza di un capo su tutti gli altri o, meglio ancora, di una fantasia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Si tratta della “stampa foulard”, riprodotta su vestiti, camice e quant’altro con cui dare il benvenuto alla primavera. La fantasia foulard è generalmente una stampa colorata, mediamente sui toni del rosso, oro e blu, su un fondo bianco.

Richiama vagamente lo stile Versace ma se ne differenzia per i colori super accesi. Comprare una maxi-camicia con stampa foulard, da abbinare a un bel paio di decolleté o sneakers, a seconda dell’occasione, è irrinunciabile.

Occhiali a mascherina con catena

Il secondo trend è una reminiscenza del passato a cui la moda è letteralmente legata. Si tratta delle catenine per occhiali, tanto detestate in passato per il loro essere tanto retrò.

Ebbene, le lunghe catenine annodate agli occhiali da sole a mascherina sono una tendenza fondamentale per correre al passo con i tempi. È possibile optare per modelli interamente a catena dorata oppure per fantasie e piccoli dettagli super colorati.

L’unica regola? Gli occhiali devono essere rigorosamente a maschera e coprire l’intero viso. Per il resto, via libera a colori e dimensioni.

Colori pastello

Tra le quattro nuove tendenze per la primavera a cui è impossibile rinunciare è possibile trovare, non con tanto stupore, i colori pastello. Che si tratti di borse, di vestiti in pelle o di accessori, è ormai chiaro un ritorno a queste tinte delicate. Tra i colori protagonisti sicuramente il verde salvia, l’azzurro cielo o il rosa cipria. Questi colori hanno il pregio di fondere tendenza ed eleganza alla perfezione.

Tinte vivaci

Non deve stupire che, per la prossima primavera, un’altra tendenza sia l’utilizzo di tinte vivaci. Come possono coesistere colori pastello e tinte vivaci?

La moda non segue rigidi schemi da anni ormai, per cui non è necessario porsi chissà quale domande. Anzi, l’abbinamento tra le due tendenza sarà ancora più glam.

D’altronde, l’esplosione di colori aveva già conquistato la moda autunno-inverno. La voglia di dare un tocco di colore alle cose è tanta anche in fatto di abbigliamento. Ecco quattro nuove tendenze per la primavera a cui è impossibile rinunciare.